Memura fazladan izin mi geliyor?

Dini ve milli bayramlar ile haftasonu tatillerinin yıllık izinlere dahil edilip edilmeyeceği konusundaki tereddüt memurları harekete geçirdi. Kamu Personeli Danışma Kurulu’na götürülen talebe göre, hafta sonları ile resmi tatiller yıllık izinlerden düşecek, memur fazladan izin yapacak.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kurum idari kurul toplantısında bu konu gündeme geldi. Memur temsilcileri toplantıda, cumartesi-pazar tatilleri ile dini ve milli bayramlarının yıllık izin içinde sayılmamasını istedi.

Yıllık izne ayrı hesap

Talep hakkında yasal düzenleme gerektiğini belirten yetkililer, konunun Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda gündeme gelmesine karar verdi. Memurların talebi gerçekleşirse, resmi tatil günleri yıllık izin sürelerinin içinde sayılmayacak ve buna göre yıllık izinler uzayacak, memurlar daha fazla tatil yapmış olacak.

Halihazırda 1 yıldan 10 yıla kadar olan memurlar 20, 10 yıllıktan fazla olan memurlar 30 gün yıllık izin kullanabiliyor. Eğer tasarı kuruldan geçer de Meslis’te yasalaşırsa, resmi tatillerin yıllık izinlerle çakışması halinde bu günler yıllık izin olarak kayda geçmeyecek ve amirin uygun göreceği bir zamanda ayrıca kullanılacak. Dairesinde idari izin ilan edilen yıllık izindeki memur da yıllık izin hakkını harcamamış ve idari iznini kullanmış olacak. Böylece bir memurun yıllık izin kullandığı süre sadece iş günlerinden oluşacak. İşçiler için ise haftasonları ve resmi tatiller yıllık izin içinde değerlendirilmeye devam edecek.

113 günlük resmi tatil

2016’da 118 gün, 2017’de 113 gün resmi tatili olan Türkiye’de çeşitli resmi ve dini bayramlar var. Dini bayram günleri olarak Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı kabul edilirken milli bayram günleri ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim cumhuriyet bayramı olarak sıralanıyor. Yürürlükteki diğer tatil günleri ise 1 Ocak Yılbaşı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Ayrıca memurlar, ulusal ve dini bayramlar ile diğer resmi tatil günlerinin öncesine veya sonrasına denk gelen bazı günler için de idari izinli sayılarak tatillerini uzatabiliyor.