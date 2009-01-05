Memura enflasyon şoku

Devlet memurları, sözleşmeliler ve emekliliklere enflasyon şoku... TÜİK’in Aralık ayı enflasyonu negatif çıktığı için devlet memurları, sözleşmeliler ve emekliler, yılın ikinci yarısı için enflasyon farkı alamayacak.



TÜİK, tüketici fiyat endeksi bazında Aralık ayı enflasyonunu yüzde -0,41 olarak açıkladı. Temmuz-Aralık dönemi 6 aylık enflasyon oranı da, yüzde 3,84 olarak belirlendi.



Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki fiyat artış oranının, enflasyon farkında baz alınan yüzde 4'ün altında kalması nedeniyle, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerine, 2008'in ikinci yarısı için enflasyon farkı verilmeyecek.



Kamu görevlileri ile emekliler, 2008 yılının Ocak-Haziran döneminde enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşmesi nedeniyle, 1 Temmuz'da yüzde 1,92 oranında enflasyon zammı almıştı.

2008 yılı Aralık ayında, geçen yıl Aralık ayına kıyasla üretici fiyatlarında yüzde 3,54, tüketici fiyatlarında yüzde 0,41 gerileme oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008 yılında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 10,06, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 8,11 arttığını açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon, geçen yılın Aralık ayının TÜFE'de 1,67 puan, ÜFE'de 2,17 puan üstünde kaldı.



Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 10,44, üretici fiyatlarında yüzde 12,72 düzeyinde gerçekleşti.



TÜİK verilerine göre, Aralık ayında aylık bazda TÜFE'de yüzde 0,41 puan gerilerken, yıllık bazda yüzde 10,06 artış kaydedildi.



TÜFE'de Aralıkta endekste yer alan 454 maddeden, 71 maddenin ortalama fiyatında değişim olmazken, 238 maddenin ortalama fiyatında artış, 145 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti.



TÜFE bazında 12 aylık ortalamalara göre artış 10,44 oldu.



ÜFE yıllık bazda yüzde 8,11 arttı



Aralık ayında aylık bazda ÜFE yüzde 3,54 puan düşüş görülürken, yıllık bazda da yüzde 8,11 artış oldu. 2007 yılının Aralık ayında ÜFE'de aylık yüzde 0,15, yıllıkta ise yüzde 5,94 artış yaşanmıştı.



Öte yandan ÜFE'de Aralıkta endekste yer alan toplam 756 maddeden, 201 madeninin ortalama fiyatında değişim olmadı, 268 maddenin ortalama fiyatında artış oldu, 287 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti.



ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 12,72 olarak belirlendi.



Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri



Aralık ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,24, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise yüzde 0,63 azaldı.



Fiyatlar, enerji hariçde değişim olmaz iken, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,20, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,01 geriledi.



Ayrıca, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç enflasyonda değişim olmaz iken, enerji hariç ve alkollü içkiler ve tütün ürünleri, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,22, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,29, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda yüzde 0,37 düşüş meydana geldi.

