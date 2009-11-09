Memura ek iş müjdesi!

Memura ek iş izni geliyor. Memurun aldığı maaş, yoksulluk sınırının bin lira kadar altında kalınca, memura ticaret ve esnaflık kapısını açacak yasa tasarısı hazırlığı başlatıldı.



Memura, ek gelir elde etmek amacıyla esnaf ve tüccarlık yapabilmenin yolunu açacak yasa tasarısı hazırlığı başlatıldı. Bakan Mehmet Şimşek, Ocak 2010'da ortalama memur maaşının 1.518 lira olacağını açıkladı.



Yoksulluk sınırının yaklaşık 1.000 lira altında gelir elde eden memurlara ticaret yasaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28'inci maddesine göre memura sadece tüccarlık ve esnaflık yapmak yasak.



Memurlar sadece ticaret ve esnaflık yapamazlar, bu nedenle hem memuriyet yapıp, mesai saatleri dışında ve tatil zamanlarında olmak şartıyla varsa tarlalarını, bağlarını, bahçelerini ekip dikebilirler, kira geliri elde edebilirler, faiz gelir elde edebilirler, kitap-makale yazıp, resim-heykel yapıp telif kazancı sağlayabilirler.



Şimdi bu kanun değiştiriliyor. Memurlara mesai saatleri dışında işçi olmamak şartıyla ticaret ve esnaflık yapabilecek. Eğer, bu şekilde bir değişiklik TBMM'den geçerse, memurlar; Seyyar satıcılık, küçük esnaflık, ticaret işleri, şirket ortaklığı ve tacirlik yapabilecekler ve ticaret şirketlerinde görev de alabilecekler.