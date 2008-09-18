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Ekonomi

Memura e-bordro

Kamu çalışanlarının tümü maaş bordrolarını Maliye Bakanlığının "e-Bordro" linkinden, internet ortamında alabilecek.

18 Eylül 2008 03:00

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen yazıda, maaş hesaplamaları Say2000i sistemi üzerinden yapılan memurların maaş bordrolarının her ayın 15'i ile 30'u arasında e-Bordro linkinden edinilebileceği bildirildi.

Uygulamanın ilk aşamasında Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personelinin maaş bordrolarının e-Bordro linkinden verilmesine başlandığı kaydedilen yazıda, diğer Bakanlık memurlarının da aynı hizmetten yararlanmasına yönelik yazılım değişikliği çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Buna göre, maaşları say2000i sistemi üzerinden hesaplanan ve ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı muhasebe birimlerince yapılan bütün memurlar, maaş bordroları için http://bordro.muhasebat.gov.tr /Bordro /gen/login.htm linkine bağlanacak. "TC kimlik numarası, kurum sicil numarası ve emekli sicil numarasını" girerek, maaş bordrosunu elektronik ortamda alabilecek.

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