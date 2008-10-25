Memura 20 kuruşluk zam

Devlet memurlarının, halen 90 kuruş olan fazla mesai ücretleri yeni yılda yüzde 22,2 oranında artışla, 1 lira 10 kuruşa yükselecek. Yurtiçi gündelikler ise yüzde 7,1 ile yüzde 13,3 arasında artacak.



2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına göre, öngrülen yüzde 22'lik artışla, memurların saat başı fazla çalışma ücretine yeni yılda 20 kuruş eklenecek.



Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda ayda 60 saati aşmamak üzere 1,10 TL yerine 1,20 TL fazla mesai ücreti ödenecek.



Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla Kurul Başkanı, Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesine haiz olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birim yöneticileri ile rektör ve il belediye başkanlarıyla çalışan personele de yine ayda 90 saatle sınırlı olmak üzere 1,20 TL fazla çalışma ücreti verilecek.



Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversitelere bağlı yurtlarda, fazla mesai karşılığı izin kullanamayanlar da, ayda 90 saati aşmamak üzere yeni yılda 1 TL yerine 1,10 TL ek çalışma ücreti alacak. Söz konusu tutar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevli personel için de 1,10 TL olacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında çalışan ve fiilen yaptıkları fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilmesi mümkün olmayanlara da, her bir personel için ayda 60 saatle sınırlı olmak kaydıyla 90 kuruş yerine 2009'da 1 lira 10 kuruş ek çalışma ücreti ödenecek.



Açıköğretimde ek görev üstlenenlere de, öğrenci katkı paylarından ödenmek ve her bir personel için 60 saati aşmamak kaydıyla saat başına 1,8 TL yerine 2 TL ödeme yapılacak.



Orman muhafaza memurlarının bu yıl 19,8 TL olan aylık maktu fazla çalışma ücreti ise yeni yılda 21,8 TL'ye çıkarken, halen 64 TL olarak uygulanan edebi kurul toplantı ödeneği, yeni yılda 70,4 TL'ye, Türk Kodeks Komisyonu toplantı ödeneği 38,5 TL'den 42,35 TL'ye yükselecek.



Tasarıya göre, Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca ödenen tayin bedelinin aylık tutarı, 2009'da 2100 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Böylece, yeni yılın ilk yarısında, aylık tayin bedelindeki üst sınır 112,36 TL'yi, ikinci yarıda da 117,43 TL'yi aşmayacak.



375 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname uyarınca ödenen ek tazminat tavanı da yeni yılda 80,3 TL olarak uygulanacak. Ancak Bakanlar Kurulu, bu miktarı yüzde 50'sine kadar artırabilecek.



Ek tazminatın aylık tutarı, er ve erbaşlar için yeni yılın ilk 6 aylık döneminde 137 TL'yi, ikinci 6 aylık dönemde ise 143 TL'yi geçemeyecek.



Pansiyon ücretleri



Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerine ise yeni yılda yüzde 7,5 oranında zam yapılacak.



Buna göre, pansiyon ücretleri yeni yılda, ilköğretim ve ortaöğretim okulları, yetişkinler teknik eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri ve pratik sanat okulları ile anadolu ve fen liselerinde 101 TL artacak. Artış miktarı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ve mesleki ve teknik anadolu liselerinde ise 113 TL olacak.





