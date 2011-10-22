Memura 10 kuruşluk mesai zammı

T24-

Diğer fazla mesai ücretleri

Aylık maktu fazla çalışma ücreti



Yurt içi gündelikler



Hürriyet'in haberine göre, Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda ayda 60 saati aşmamak üzere 1,33 lira yerine, 1,43 lira fazla mesai ücreti verilecek.Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla Kurul Başkanı, Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesine haiz olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birim yöneticileri ile rektör ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saatle sınırlı olmak üzere 1,43 lira fazla çalışma ücreti alacak.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, DSİ Genel Müdürlüğünün hidroelektrik santral projeleri, üniversitelere bağlı yurtlar ve Atatürk Orman Çiftliğinde fazla mesai karşılığı izin kullanamayanlara da ayda 90 saati aşmamak üzere yeni yılda 1,25 lira yerine 1,35 lira ek çalışma ücreti ödenecek.Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında çalışan ve fiilen yaptıkları fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilmesi mümkün olmayanlara da her bir personel için ayda 60 saatle sınırlı olmak kaydıyla 1,35 lira ek çalışma ücreti verilecek. Yine aynı fazla mesai ücretine tabi olacak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde görevli personel için de kişi limiti 110 olarak uygulanacak.Açıköğretimde ek görev üstlenenlere ise öğrenci katkı paylarından ödenmek ve her bir personel için 60 saati aşmamak kaydıyla saat başına 2,22 lira yerine 2,35 lira ödeme yapılacak.Orman muhafaza memurlarının bu yıl 24 lira olan aylık maktu fazla çalışma ücreti ise yeni yılda 25,40 liraya yükselecek. Halen 79 lira olan edebi kurul ödeneği yeni yılda 83,50 liraya, Türk Kodeks Komisyonu toplantı ödeneği de 47,5 liradan 50 liraya yükselecek. Tasarıya göre, Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca ödenen tayin bedelinin aylık tutarı, 2100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemeyecek.375 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname uyarınca ödenen ek tazminat tavanı da, yeni yılda 89,5 liradan 94,5 liraya çıkacak. Bakanlar Kurulu, bu miktarı yüzde 50'sine kadar artırmaya yetkili olacak.arcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları da 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yüzde 5,6 ile yüzde 6,9 arasında zamlanacak.Buna göre yeni yılda TBMM Başkanı ve Başbakana 45,5 lira yerine 48,5 lira yurt içi gündeliği ödenecek. Genelkurmay Başkanı ve milletvekillerinin yurt içi gündeliği de 41 liradan 43,50 liraya yükselecek. En alt kademedeki memura ise 25,50 lira yerine 27 lira ödenecek.