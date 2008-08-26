Memur zammına Afrika kriteri

Her alanda AB normlarını dikkate alan Hükümet memur zamlarının görüşüldüğü masaya, Afrika'yı hatırlatan rakamlarla geldi. Memur ile hükümetin zam pazarlığı sürerken, 4 kişilik ailenin açlık sınırı tartışması çıktı. Kamu-Sen açlık sınırının 1.012 YTL olduğunu, maaşlarda bunun dikkate alınmasını istedi. Hükümet ise memura, “Türkiye İstatistik Kurumu’na göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 255 YTL” diyerek itiraz etti



Hükümet ile kamu çalışanları arasında 2009 yılı memur maaş zamlarıyla ilgili görüşmelerin 3. turunda “açlık sınırı kavgası” yaşandı. Dün gerçekleşen 3. tur görüşmelerde TÜİK’in ve Kamu-Sen’in açlık sınırı rakamları arasındaki büyük fark, masada tartışma yarattı. Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu başkanlığında yapılan görüşmelerin ilk saatlerinde Kamu-Sen, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 1.012 YTL olduğunu açıkladı ve bununla ilgili yaptığı hazırlığı masaya koydu. Memur-Sen de kendi çalışmasına göre açlık sınırının 820 YTL olduğunu bildirdi. Buna karşılık TÜİK açlık sınırını 255 TL olarak hesapladığını açıkladı. TÜİK geçen yıl bu rakamı 231 YTL olarak açıklamıştı. TÜİK’e göre yoksulluk sınırı da 651 YTL.







Buna karşılık Kamu-Sen, son açıkladığı verilerde 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 2 bin 589 YTL olduğunu açıklamıştı.



Standart tartışması



Edinilen bilgilere göre tartışma şöyle gelişti: Açlık sınırı rakamları arasında bir uçurum ortaya çıkınca Kamu-Sen Başkanı Bircan Akyıldız, TÜİK’in rakamının açlık değil, “ölüm sınırı” olduğunu söyledi. Sendikalar ile bürokratlar arasındaki gerilime müdahale eden Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, aradaki farkın nereden kaynaklandığını sordu. Sendikalar TÜİK rakamlarının sokaktaki gerçeği yansıtmadığını, gerçek rakamların çok daha farklı olduğunu söyledi.







Bu sözler üzerine TÜİK temsilcileri, sendikacıların rakamları kendilerine göre hiçbir standardı olmaksızın toplayıp çıkardığını ve istedikleri rakamları bulduklarını belirtti. Bu sözlere sendikacıların büyük tepki gösterdiği öğrenildi. Masadaki uzlaşma beklentisini ortadan kaldıran kavga da bu noktada çıktı.



“Maliye, memura cimri olduğu için bu rakam çıkıyor”



Malİye Bakanlığı’nın yaptığı hesaplamalara göre, Türkiye Kamu-Sen’in 2009 maaş artış taleplerinin bütçeye maliyeti 14.3 milyar YTL, Memur-Sen’inki ise 23.1 milyar YTL oldu. Hükümetin memur maaşları için ayırdığı kaynak 5 milyar 750 milyon YTL sınırında kaldı. Kamu-Sen, bu kaynağın 8 ya da 9 milyar YTL’ye çıkarılması durumunda anlaşabilecekleri mesajını verirken, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ise kaynağın ne kadar artırılabileceğini ilgili bakanlarla görüştükten sonra netleştirecek. Bu durumda hükümet asıl teklifini toplu görüşmelerin 4. turunda sunacak. Dün yaşanan açlık sınırı gerginliğinden sonra Kamu-Sen yöneticileri, “Hükümet kesenin ağzını açamadığı memura cimri davrandığı için TÜİK rakamlarını bahane edip, kendini haklı çıkarmaya çalışıyor” dedi. (Vatan)

