Memur zam görüşmelerinde 5. turu bekliyor

Hükümet ile memur sendikaları arasında yapılan ve 2 milyonu aşkın kamu çalışanının gözünü diktiği toplu görüşmelerin dördüncü turu sona erdi. Memur maaşlarına yapılacak zammın belirleneceği toplu görüşmenin 4. turunda, hükümetin kümülatif yüzde 7.6’lık zam önerisini sunan Bakan Başesgioğlu, “Bu zam beklentimizi karşılamaz, teklif kabul edilemez” diyen sendikacılara, “Olsa dükkân sizin” karşılığını verdi.



Sendika yetkililerinden alınan bilgiye göre, hükümet, memur maaş artışları konusunda gün içerisinde sunduğu teklifte değişikliğe gitmedi. Toplu görüşmelere yarın beşinci turla devam edilecek.



Memurlara 5.7 milyar ayrıldı



Toplu görüşmelerin dördüncü turu, Bakan Murat Başesgioğlu başkanlığında yapıldı. Hükümet, görüşmelerin üçüncü turunda, memurlar için bütçeden 5.7 milyar YTL ayrıldığını açıklamıştı.



Kamu-Sen’in maaş artış taleplerinin bütçeye maliyeti 14.3 milyar YTL, Memur-Sen’inki ise 23.1 milyar YTL olarak hesaplanmıştı. İlk üç turda gerekli “hazırlıklar yapılmadı” gerekçesiyle oran açıklamaktan kaçınan hükümet, dün masaya zam teklifiyle oturdu. Hükümet, 4. turda memurlar için 2009’un ilk altı ayında yüzde 3.5, ikinci altı ayında da yüzde 4 zam önerdi.



‘Enflasyona dayalı olmasın’



Kamu-Sen Başkanı Bircan Akyıldız, “Teklifin Orta Vadeli Plan çerçevesinde öngörülen enflasyon değeri olarak ifade edilmesi bizi rahatsız etti. Son üç yıldır enflasyon hesapları tutturulamıyor. Ya yüzde 100 ya yüzde 150, 250 sapıyor. 2008 enflasyonunda yüzde 150 sapma var.



Enflasyon değerlendirilsin, ama enflasyon hesaplarına dayalı ücret artışı olmasın” dedi. Akyıldız, toplantıda, enflasyon farkı doğması halinde bunun da karşılanacağının ifade edildiğini anlattı.



Akyıldız toplantıdan sonra yaptığı açıklamada Başbakan Tayyip Erdoğan’la görüşmek istediklerini belirterek, “Başbakan’ın uygun göreceği bir artış marjı mutlaka vardır. Umudumuzu kaybetmedik” diye konuştu. Akyıldız, memurların gece yürüyüşe geçerek cuma Ankara’ya gelip burada oturma eylemi başlatacağını söyledi.



Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu , hükümetin öngördüğü artış teklifinin kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak bir rakam olmadığını söyledi. Gündoğdu, “Cuma akşamı saat 24.00’e kadar bu masada çözüm ümidi devam ediyor. Sonra B planını devreye sokacağız” dedi.



Yaklaşık 3 saat aradan sonra tekrar bir araya gelen hükümet ve memur sendikları tekliflerinde geri adım atmadı. Sendikacıların, “Bu rakam kabul edilemez” sözleri üzerine Başesgioğlu’nun “Olsa dükkân sizin. Pazarlık yapma niyetinde olsam daha düşük bir rakamla gelir, sonra yukarı çekerdim. 7 YTL’lik bir artış bir memur için çok önemli olmaz ama toplam yük bütçe için ağır olur” dediği öğrenildi.





