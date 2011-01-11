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Ekonomi

MEMUR VE SÖZLEŞMELİLERİN YEMEK ÜCRETLERİ ARTIRILDI ANKARA (A.A)

11 Ocak 2011 12:20

-MEMUR VE SÖZLEŞMELİLERİN YEMEK ÜCRETLERİ ARTIRILDI ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Memur ve sözleşmeli personelden bu yıl alınacak öğle yemeği ücretlerinde yüzde 1 ile yüzde 18,28 arasında artış yapıldı. Maliye Bakanlığının 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğ, 15 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya girecek. Buna göre, ek göstergesiz görevlerde bulunan memurlardan alınacak öğle yemeği ücreti yüzde 5 artırılarak günlük 0,84 TL, 1100'e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan yüzde 6 artışla günlük 1,40 TL, 2200'e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan yüzde 6,25 artırılarak günlük 1,70 TL, 3600'e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan yüzde 6,34 artışla günlük 2,18 TL, 4800'e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan yüzde 6,31 artışla günlük 2,86 TL, 4800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan yüzde 18,28 artışla günlük 3,17 TL öğle yemeği ücreti alınacak.    Sözleşmeli personelden, aylık brüt sözleşme ücreti 1,600 TL'ye kadar (1,600 TL dahil) olanlardan yüzde 1 artışla günlük 1,00 TL, aylık brüt sözleşme ücretleri 2,790 TL kadar (2,790 TL dahil) olanlardan yüzde 6,25 artışla günlük 1,70 TL, aylık brüt sözleşme ücretleri 3,900 TL kadar (3,900 TL dahil) olanlardan yüzde 6,33 artışla günlük 3,02 TL, aylık brüt sözleşme ücretleri 3,900 TL üzerinde olanlardan yüzde 6,46 artışla günlük 3,79 TL yemek bedeli alınacak.

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