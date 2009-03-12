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Ekonomi

Memur ve emekliye bir defaya mahsus 300 TL

Hükümet, piyasayı canlandırmak için memur ve emekliye bir defaya mahsus 200-300 lira verecek

12 Mart 2009 02:00

Devlet Bakanı Ekren, piyasayı canlandırmak için yeni önlem paketinde memur ve emekliye bir defaya mahsus ödeme planlarının olduğunu söyledi

Başkan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Nazım Ekren, dün akşam AKP MKYK toplantısında ekonomik krize karşı yeni önlem paketi hazırlığı yaptıklarını açıkladı. Gazetelere yansıyan haberlere göre, dolardaki şok artış, ekonomide tehlike çanlarını artırınca AKP, yeni bir paketi gündemine aldı. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, iç tüketimi artırarak piyasayı canlandırmak üzere memur veya emeklilere 200-300 TL tutarında harcama amaçlı bir defaya mahsus ödeme yapılması yönünde çalışmaları olduğunu aktardı. Ekren, altı sektöre teşvik içeren bir paket üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Ekren, tekstil, otomotiv, demir-çelik, denizcilik, müteahhitlik ve turizm sektörlerini içeren özel bir paketle kredi, vergi, istihdam teşviki öneren bir paket hazırladıklarını da belirtirken, Eximbank'ın olanaklarını artıracaklarını vurguladı.

Ekren ‘işsizliği çözmek için kamuda 1 milyon kişinin istihdam edilmesi’ önerisi üzerine kamuda sözleşmeli personel alımının kolaylaştırıldığını ve bu yönde çalışmaların olduğunu söyledi.

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