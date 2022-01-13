Memur ve emekliye 2.5 puanlık ek zam 15 Ocak'a yetişmeyecek

Kanun teklifinin memurların maaşlarını alacağı 15 Ocak öncesi kanunlaştırılması planlanıyordu ancak toplantı yeter sayısı bulunamadığı için Meclis Genel Kurulu kapandı. Bu durumda memur ve emeklilerinin, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında, refah payı olarak almaları gereken 2.5 puanlık artış 15 Ocak’ta alınacak maaşlara yetişmeyecek.

Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre, AKP ve MHP, teklifte yer alan müteahhitlere fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenlemenin görüşmeleri sırasında maddeye “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihale edilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerde, süre uzatımı verilmesi dahil maddedeki sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından farklı düzenlemeler yapılabilir" fıkrasının eklenmesi için önerge verdi.

Önergenin gerekçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yaptığı ihalelere ilişkin sözleşmelerin niteliği gereği Cumhurbaşkanı tarafından maddedeki kurallardan farklı belirleme yapılmasına imkan verildiği belirtildi. Gerekçede “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst birlikleri Kamu İhale Kanunu'na tabi olmamakla birlikte kendi mevzuatlarına uygun olarak kamusal kaynaklarını kullanmaktadır. Bu idarelerin tarafı olduğu mal ve hizmet alımı ile yapım işleri sözleşmelerinde de maddeye uygun olarak fiyat farkı verilebilmesi öngörülmektedir” denildi.

"Bu önerge 'TBMM'nin kapısına kilit vurulabilir' önergesidir"

Önergenin Genel Kurul’da okunduğu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, önergeyi “Bu önerge Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapısına kilit vurulabilir, Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz, sembolik bir organ olarak burada vakit geçirsin" önergesidir. Buna asla rızamız olamaz. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, bırak bu ülkeyi, dünyanın en büyük diktatörünün yönettiği bir ülkede bile o diktatörün bu kadar geniş, sınırsız bir yetki kanunla verilemez” diye tepki gösterdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise “Böyle yasa mı olur, iyice çivisini çıkardınız, 'düzenlemeler yapılabilir' ne demek“ diyerek eleştirdi.

Önergenin oylaması öncesinde CHP yoklama istedi, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için TBMM Genel Kurulu 18 Ocak Salı günü toplanmak üzere kapandı.