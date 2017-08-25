Memur ve emeklilerin en düşük ek ödemesi ne kadar olacak?

Hükümet ile sendikalar arasında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına zam kapsamında yapılan görüşmelerde imzalar atıldı. Memur ve emekli zamları ile birlikte emeklilerin her ay alacağı ek ödeme de artacak. En yüksek emekli maaşı alanlar 2018’in ocak-temmuz döneminde 261 lira, temmuz-aralık döneminde 270 lira alacak. En düşük memur emeklisinin ödemesi ise yılın ilk yarısında 65 lira, ikinci yarısında 67 lira olacak.

İmzalanan toplu sözleşme ile memur emeklileri 2018’in Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4, Temmuz-Aralık döneminde ise yüzde 3,5 zam alacak.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre İmzalanan yeni to, plu sözleşme ile memur ve emeklilerinin artan maaş zamlarına paralel, memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yılında ek ödemeleri de artacak. Dün başladığımız memur ve emeklilerinin 2018-2019 toplu sözleşme zamları yazı dizisine bugün polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, kaymakam, müftü, teknisyen, mühendis emeklilerinin zamları ile devam ediyoruz. Buna göre en düşük öğretmen emeklisinin maaşı 2018 yılında 2.250 liraya, 2019 yılında da 2.457 liraya çıkacak. Tabi, bu rakamlara enflasyon farkı ve ek ödeme dahil değil. Aynı şekilde en düşük polis emeklisinin maaşı da 2019 sonunda ek ödemeler ve enflasyon farkı hariç 2.526 liraya çıkacak.

Nasıl hesaplanıyor?

Gelelim, ek ödeme konusuna. Malum, 2006 yılına kadar vergi iadesi adı altında yapılan ödemeler, bu yıldan sonra ek ödeme adı altında ödenmeye başladı. İstisnasız tüm emekliler maaşlarının yüzde 4’ü oranında ek ödeme alıyor. Ek ödeme, zamlı maaş üzerinden hesaplanıp, maaşa yansıtılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ek ödemeli maaş üzerinden zam hesabının yapılmaması. Örnekleyeyim: Emekli maaşınız 2.300 liraysa (ek ödemesiz) 2018’in ocak ayında 2.300 lira üzerinden yüzde 4 zam alacaksınız, maaşınız 2.392 liraya çıkacak; yüzde 4’lük ek ödemeyi de bunun üzerine ekleyeceksiniz (95.68 lira) böylece, 2018’in ocak ayında elinize 2.487,6 lira geçecek. Haliyle maaşı yüksek olanın alacağı ek ödemede o oranda yüksek oluyor.

En düşük ödeme 792 lira

Yeni zamlarla birlikte 2018 ve 2019 yılında memur emeklilerinin ek ödemeleri de bu çerçevede artacak. Şöyle ki; maaşı en yüksek memur emeklisi, 2018 yılının ocak ayında 261 lira, temmuz ayında da 270 lira olmak üzere gelecek yıl toplam 531 liraya yakın ek ödeme alacak. 2019 yılında bu rakamlar daha da artacak.

Aynı şekilde en düşük memur emeklisi 2018’in ocak ayında 65 lira, temmuz ayında da 67 lira olmak üzere gelecek yıl toplam 132 liranın üzerinde ek ödeme yani, vergi iadesi alacak. Şunun da belirteyim, ek ödemeler her ay ödeniyor. Daha açık bir anlatımla en düşük memur emeklisinin gelecek yıl toplam ek ödemesi 792 lira olacak.