''Memur ve emekliler zam almadı''

Bianet'ten Sinan Ok, memur ve emekliye yapılan zammın cari olduğunu, reel olarak zam yapılmadığını yazdı. Ok, ''Memur ve emeklilerin alacağı zam' şeklindeki enflasyon bağlantılı değerlendirmeler yanıltıcıdır'' dedi.

3 Temmuzda açıklanan enflasyon verileri 2003 yılından bu yana en yüksek oranlar oldu. Verilerin açıklanmasından sonra memur ve emeklilerin ücretlerine ne kadar zam yapılacağı da gündeme geldi.

Cari zam ve reel zam arasındaki farka değinen Ok, ''Her cari zam reel zam olmaz. Cari zammın reel zam olabilmesi için gerçekleşen enflasyonun üzerinde olması gereklidir'' diye yazdı.

Enflasyon farkı almak, reel zam almamaktır

Sinan Ok'un ''Memurlara Gerçekten Zam Yapıldı mı?'' başlıklı (04 Temmuz 2018) yazısı şöyle:

Enflasyon farkı, eksik yapılan maaş ödemelerinin dönem sonunda hem de gecikmeli bir şekilde ücretliye ödenmesidir. Enflasyon geriye dönük ve genellikle zam oranlarının üzerinde açıklanırken, zamlar geleceğe dönük vaat edilmektedir.

Zam uygulandığında daha yüksek gerçekleşen enflasyon nedeniyle reel anlamda satın alma gücünü arttıran bir zam olmuyor, aksine satın alma gücünü eriten bir zam oluyor.

2010 yılından bu yana başta memurlar olmak üzere sabit ücretliler bu nedenle reel zam almadı. Her dönem geriden gelerek ödenen enflasyon farkı ile ortaya çıkan durum özetle memurların zam almamasıdır.

Memurların zam oranları, enflasyon oranları altında kaldığı için enflasyon farkı ödenmektedir. 2015-2018 yılları arasında enflasyon farkı ödenmiştir. Bugünden ortaya çıkan durum şudur ki; 2019 yılında da memurlara verilmesi planlanan cari zam, enflasyon oranının altında kalacak ve yine reel zam değil kayıpları karşılamak amacıyla “enflasyon farkı” verilecektir. Bu durum kamu emekçileri adına yapılan toplu iş sözleşmesinin sonucudur. TÜFE’nin altında zam oranları bu sözleşme ile bağıtlanmıştır.

Yaklaşık bir yıl önce yapılan önce kamu emekçilerinin 2020 yılına kadar alacakları zam oranları Memur-Sen ve AKP Hükümeti arasında yapılan toplu iş sözleşmesi (TİS) ile belirlendi. Memur-Sen’in yıllardır reel zam talep etmediği ve kamu emekçilerinin yoksullaştığı gün geçtikçe ortaya çıkmaktadır.

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