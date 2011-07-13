-MEMUR UYUM YASALARINI BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - Bu yıl ''toplu sözleşme'' masasına oturmak isteyen memurlar, TBMM'den uyum yasalarının çıkmasını bekliyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 12 Eylül'de gerçekleştirilen Anayasa değişikliğinde memura toplu sözleşme hakkı verilmesine rağmen yasal değişiklik olmadığı için bir boşluk yaşandığını söyledi. ''Şu anda masa ve yasa belirsiz'' diyen Gündoğdu, 4688 sayılı yasaya göre toplu görüşme düzeninin bittiğini, Anayasa'nın 128. maddesinde yapılan değişiklikle mali konuların toplu sözleşme masasında yapılmasının karara bağlanması gerektiğini ifade etti. Şu anda, toplu sözleşme masasında anlaşılamadığı takdirde müracaat edilecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun oluşturulmadığını belirten Gündoğdu, ''Meclisin en önemli, en acil görevi 2,5 milyon memuru, milyonlarca emekliyi ilgilendiren uyum yasalarını çıkarmaktır. Toplu sözleşme düzeninin nasıl olacağı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yapısı, içeriği, kimlerden oluşacağı gibi konularda belirsizlik var, bu belirsizliğin biran önce ortadan kalkması gerekiyor'' dedi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu konusunda daha önce Devlet Bakanlığı'na ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir taslak sunduklarını hatırlatan Gündoğdu, taslakta, tarafsızlığı tartışılmayacak, devleti, memur sendikalarını, yargı ve üniversiteleri temsil eden 11 kişilik bir kurulun oluşturulmasını önerdiklerini söyledi. Toplu sözleşmenin ise ''genel sözleşme'' ve ''hizmet kolu sözleşmesi'' olarak yapılmasını teklif ettiklerini anlatan Gündoğdu, ''genel sözleşmenin'' 10 hizmet kolunda, yetkili konfederasyonun başkanlığında diğer konfederasyonlarla, yüzdelik zam, ek ödeme, doğum ve ölüm yardımı gibi genel konularda yapılmasını istediklerini kaydetti. ''Hizmet kolu sözleşmesinin'' ise eğitim, sağlık çalışanlarıyla ilgili özel konularda yetkili sendikalarla hükümetin bir araya gelerek yapmasını istediklerini ifade eden Gündoğdu, sadece belediye ile il özel idare çalışanlarının yerinde, yerel toplu sözleşme yapmasını önerdiklerini söyledi. Toplu sözleşme görüşmelerinin Ağustos'un 15'inde yapılmasını önemsediklerini vurgulayan Gündoğdu, şöyle konuştu: ''Toplu görüşmede masanın bağlayıcı olmaması, masada uzlaşamadığımız takdirde Uzlaştırma Kurulu'na gittiğimizde kurulun verdiği kararın hiç geçerli olmaması gibi yanlışlıkların yanında 15 Ağustos'un bir geleneğe dönüşmesi var süreç olarak, beklenti de bu doğrultuda. Bu süreçte yapılırsa bu geleneğe uyulmuş olur, iyi olur. Ama ister 15 Ağustos'ta ister Eylül'de, ister Ekim'de yapılsın zamlar 1 Ocak 2012'den itibaren geçerli olacak. Biz 'Gelin 15 Ağustos'ta yapalım ama kamu görevlileri hakem kurulu, toplu sözleşme düzeneği gibi konularda şu dediğimize razın olun' denilerek bunun bir oldu bittiye getirilmesini istemiyoruz. Tarihinden ziyade toplu sözleşme sendikacılığının yeni miladı olduğu için düzeneğin köklü oluşmasını, bağımsız kamu görevlileri hakem kurulunun oluşmasını önemsiyoruz. Çünkü bu bir başlangıç olacak.'' 2001 yılında bir yasayla toplu görüşme düzeninin çıktığını ancak 10 yıl bu düzenin düzensizliği içinde kaybolup gittiklerini ileri süren Gündoğdu, ''Toplu sözleşme hakkının avantaja dönüşeceği bir yapının oluşması lazım. Bu yapı hangi tarihten ziyade, bu yapının köklü oluşmasını daha çok önemsiyoruz'' dedi. TBMM'nin güven oylamasından sonra tatile girmeden uyum yasalarını çıkarırsa 15 Ağustos'ta toplu sözleşmenin yapılabileceğini belirten Gündoğdu, 3-4 maddelik toplu sözleşme düzenlemesinin yapılabileceğini, bunun da Meclis'in 2 gününü alacağını söyledi. Gündoğdu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda da önemli eksikliklerin bulunduğunu, ILO normlarına aykırı birçok maddenin değiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. -TÜRKİYE KAMU-SEN BAŞKANI KONCUK- Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk da toplu sözleşmenin bütçe oluşturulmadan önce yapılmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi. Bütçe oluşturulduktan sonra toplu sözleşme yapmanın bir anlamı olmayacağını vurgulayan Koncuk, ''Anayasal hakkımız olan toplu sözleşme hakkını mutlaka bu dönemde kullanmak istiyoruz. Hükümetin bu konuda biraz aceleci davranması lazım. Hükümetin ilk icraatı Anayasa değişikliğiyle gelen toplu sözleşme hakkıyla ilgili bir düzenleme yapması olmalıdır'' dedi. Hükümetin, bu ay içerisinde toplu sözleşmeyle ilgili bir düzenleme yapmasının mümkün olabileceğini belirten Koncuk, düzenleme yapılmadığı takdirde ciddi bir kaosun oluşacağını, memurlar adına kayıp bir yılın geçeceğini dile getirdi. Uyum yasalarının biran önce çıkarılarak, Ağustos ayı öncesinde Anayasal hak olan toplu sözleşmenin memura kazandırmasını isteyen Koncuk, toplu sözleşmede anlaşmaya varılamaması durumunda gidilen Kamu Çalışanları Hakem Kurulunun mutlaka tarafsız olması gerektiğinin altını çizdi. Bu kurulun hem sendikalardan, hem de hükümetten bağımsız karar verebilecek ve uzlaşmayı sağlayabilecek bir yapıda olmasını istediklerini dile getiren Koncuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi hükümetin emir ve talimatlarıyla hareket eden bir kurulun oluşmasının bir anlamı olmayacağını savundu. Hakem kurulunun yapısını Türkiye Kamu-Sen olarak önemsediklerini belirten Koncuk, kurulun bağımsız hareket etmesinin toplu sözleşme süreci için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.