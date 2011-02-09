-MEMUR TAKSİM'DE ''TORBA'' YAKTI İSTANBUL (A.A) - 09.02.2011 - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu, ''Torba Tasarı'' olarak adlandırılan yasa tasarısını, Taksim'de gerçekleştirilen meşaleli yürüyüşle protesto etti. Beyoğlu Tünel Meydanında toplanan ve aralarında başlarına torba geçirmiş eylemcilerin de bulunduğu grup, ellerinde meşalelerle, ''İşçi memur el ele, genel greve'', ''Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır'', ''Zafer direnen emekçinin olacak'' şeklinde slogan atarak Taksim tramvay durağına kadar yürüdü. Burada grup adına basın açıklaması yapan KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ali Gün, görüşmeleri devam eden Torba Yasasının, 'sermayenin talepleri ve emirleriyle' çıkarıldığını, işçilerin geleceğini karartma, emeğini söndürme ve kaderlerini patronların iki dudağı arasına bırakma amaçlı olduğunu öne sürdü. Yasayla 'çağdaş köleliğin geleceğini' söyleyen Gün, tasarının meclisten geçmesi halinde memur sürgünlerinin yasal hale geleceğini ve belediyelerde çalışan işçilerin kurumlar arasında mekik dokuyacağını savundu. Gün, şöyle devam etti: ''İşsizliğin sebebi, gözü doymayan sermayenin ve işbirlikçilerinin politikalarıdır. Bizler işsizliğin sebebi değiliz. Torba yasada vergi affı geliyor. Bu af kime? Maaşlarından en yüksek gelir vergisi kesilen bizleriz. Buna rağmen sermayeye af getiriliyor, emekçilerin ödediği gelir vergisi dilimlerinde oranları düşürmüyorlar. Bizler, geleceğimizin bu yasayla karartılmasına izin vermeyeceğiz. Emekçilerin mücadelesi onların maskelerini düşürecek ve sırça köşklerinde oturmalarına izin vermeyecek.'' Eylemin sonunda başlarına torba geçirmiş eylemciler, bu torbaları çıkararak yaktılar. Grup, basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.