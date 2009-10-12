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Ekonomi

Memur-Sen'e göre açlık sınırı 856 lira

Memur-Sen, eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 856, yoksulluk sınırının ise 2 bin 389 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

12 Ekim 2009 03:00

Memur-Sen, eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 856, yoksulluk sınırının ise 2 bin 389 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Memur-Sen tarafından yaptırılan açlık-yoksulluk araştırmasında, eylül ayında ağustos ayına göre, gıda fiyatlarında az miktarda düşüş yaşanmasına rağmen ısınma, barınma, aydınlanma, sağlık, ulaşım, temizlik ve eğitim giderlerinde artış yaşandığı ifade edildi.

"Eylülde alım gücünün iyice azaldığına" dikkat çekilen araştırmada, şunlar kaydedildi:

"Gıda madde fiyatlarında ağustos ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 20,40'lık artışla limon, yüzde 13,33'lük artışla karpuz, yüzde 8,75'lik artışla kuru sarımsak, yüzde 8,04'lük artışla koyun eti, yüzde 7,41'lik artışla yumurta ve yüzde 6,27'lik artışla patlıcan fiyatlarında gözlendi.

Bununla birlikte gıda madde fiyatlarında ağustos ayına göre elma, erik, patates ve çekirdekli üzüm fiyatlarında düşüş yaşandı. Eylül ayında ağustos ayına göre giyim fiyatlarında ortalama 1,47'lik bir artış belirlendi.

Giyim madde fiyatlarında ağustos ayına göre en göze çarpan artış, yüzde 11,42'lik artışla ayakkabı, yüzde 7,05'lik artışla erkek spor ayakkabısı, yüzde 7,01 artışla kadın spor ayakkabısı, yüzde 5,79 artışla kadın gömlek fiyatlarında yaşandı."

Araştırmada, eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bir önceki aya göre 10 lira artarak 856 lira 5 kuruşa, yoksulluk sınırı ise 26 lira 797 kuruş artarak 2 bin 389 lira 127 kuruşa yükseldiği bildirildi.

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