Memur- Sen yeni açlık sınırını açıkladı

T24- Memur-Sen'in Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 915 bin, yoksulluk sınırı ise 2 bin 389 TL olarak gerçekleşti.



Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, konfederasyonun açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, Şubat ayında 912 bin 433 TL olan 4 kişilik ailenin açlık sınırının, Mart ayında 915 bin 60 TL olduğu kaydedildi.



Açıklamada, 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırının ise Şubat ayına göre 33 bin 387 TL azalarak 2 bin 389 lira 537 kuruş olarak gerçekleştiğine işaret edildi.

Açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarının, 4 kişilik çekirdek bir ailenin ihtiyaç duyduğu günlük kalori miktarı olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği asgari kalori olan 2 bin 800 kaloriyi temel alarak hesaplandığı da açıklamada vurgulandı.



Açıklamaya göre, Mart'ta bir önceki aya göre, gıda fiyatlarında genel olarak yüzde 0,52'lik bir artış yaşandı. En büyük fiyat artışı artışı yüzde 35,30'la karnabahar, yüzde 15,55'le kuru soğan, yüzde 11,99'la mandalina, yüzde 11,93'le patates, yüzde 7,77 ile tavuk ve yüzde 6,08'le armut fiyatlarında yaşandı.





Açıklamada, bununla birlikte Şubat ayına göre kabağın yüzde 28,58, domatesin yüzde 14,45, salatalığın yüzde 12,14, çarliston biberin yüzde 12,07 ucuzladığına da dikkat çekildi.



Mart'ta Şubat'a göre giyim fiyatlarında ortalama yüzde 0,68'lik bir azalış gözlendiği, göze çarpan artışların ise eşarp-başörtüsü, spor ayakkabısı, ayakkabı ve eşofman fiyatlarında gözlendiği bildirilen açıklamada, ısınma fiyatlarında yüzde 0,22'lik artışın yaşandığı Mart ayında aydınlanma fiyatında bir değişim gözlemlenmediği kaydedildi.



Açıklamada, Mart'ta ayrıca sağlıkta yüzde 0,29, ulaşımda yüzde 0,51, haberleşmede yüzde 4,80, temizlik madde fiyatlarında yüzde 0,02, eğitim-kültürde yüzde 0,67, çevre ve su fiyatlarında ise yüzde 0,25 artış yaşandığı da belirtildi.