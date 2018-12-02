Memur-Sen, Kamu-Sen ile KESK'i istemedi: Masada koltuk işgal etmesinler

AKP’nin çıkardığı yasaya göre, 3.2 milyon memur ile 1.9 milyon memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmelerinde imza yetkisini elinde bulunduran Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, halen sözleşmeye katılma yetkisi olan ama imza yetkisi olmayan Türkiye Kamu-Sen ile KESK’in bu görüşmelerden çıkarılmasını istedi. Yalçın, “Tek satıcılı, üç alıcılı pazarlık olmaz. Yetkili olmayan konfederasyon ve sendikalar masayı dışarıdan takip etmeli fakat masada koltuk işgal etmemelidir” dedi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre 2019 Ağustos ayında 2020 ve 2021 yılları için bir kez daha taraflar masaya oturacak. İlgili yasaya göre hükümet ile sözleşme görüşmelerine en fazla üyeye sahip 3 konfederasyon katılabiliyor. Bunlar da Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK. Memur heyetine de, en fazla üyeye sahip konfederasyon başkanlık ediyor. Halen hem temsil hem imza hem anlaşmazlık halinde Hakeme götürmek yetkisi Memur-Sen’de. Ayrıca 11 hizmet kolunda Memur-Sen’e bağlı sendikalar yetkili.

"Çelişki giderilmeli"

Ancak Memur-Sen, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte yasanın da değiştirilmesini istedi. Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen’in toplantısında şunları söyledi:

“Yasama organının konumu, yürütmenin şeması, kuvvetler ayrılığının işleyiş biçimi sil baştan değişti. Muhataplarımız da değişti. Bu değişimlerin her biri sendikalar açısında da sendikacılar açısından da değişim zorunluluğu üretiyor. Yürütme tek kanatlı, toplusözleşme masası ise üç taraflıdır. Bu çelişkiyi gidermek gerek. Tek satıcılı, üç alıcılı pazarlık olmaz. Siyaseten yetkili olanla sendikal olarak yetkili olan baş başa, eşit taraf statüsüyle masada olmalı, pazarlık yapmalıdır. Nasıl muhalefetteki siyasi parti masaya oturamıyorsa, yetkili olmayan konfederasyon ve sendikalar da masayı dışarıdan takip etmeli fakat masada koltuk işgal etmemelidir.”