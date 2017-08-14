Memur-Sen, hükümetin zam teklifini reddetti: Eski Türkiye'den farkı yok, kapalıyız!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamma ilişkin olarak hükümetin teklifini açıkladı. Buna göre hükümet, 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3'er zam ile enflasyon farkı teklifinde bulundu. Memur-Sen'den yapılan açıklamada "Bu teklifin eski Türkiye'den farkı yoktur. Teklife kapalıyız" dendi.

Toplantı sırasında, sendika üyeleri "Bu teklife kapalıyız" yazılı dövizlerle teklifi protesto etti.