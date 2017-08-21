Memur-Sen, hükümetin zam teklifini reddetti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamma ilişkin olarak hükümetin son teklifini açıkladı. Sarıeroğlu, teklifin 2018 için yüzde 3.5 + 3.5; 2019 için de yüzde 4 + 5 olarak revize edildiğini duyurdu. Memur-Sen hükümetin teklifine teşekkür etti ancak yeni adımlar beklediğini belirterek teklifi reddetti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Yeterli ve ikna edici bir rakam değil" dedi.

Hükümet, geçen hafta 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3'er zam ile enflasyon farkı teklifinde bulunmuştu. Memur-Sen'den yapılan açıklamada "Bu teklifin eski Türkiye'den farkı yoktur. Teklife kapalıyız" denmişti.

Sarıeroğlu, hükümetin son teklifini şöyle duyurdu:

"11 hizmet kolumuza ilişkin tekliflerin değerlendirildiği komisyon çalışmalarımız oldu. Beklentiler, ihtiyaçlarla ilgili talepler vardı. 776 maddeden oluşan talep listesiyle karşı karşıyaydık. 14 Ağustos tarihinde önce genele ilişkin değerlendirmelerimizi yaptık. İlk teklifimizi değerlendirmelerden sonra paylaştık.

"Memurlara 2018 ilk 6 ayda yüzde 3, ikinci altı ayda yüzde 3, 2019 yılında da aynı şekilde yüzde 3, artı yüzde 3 zam teklifimiz olmuştu. Biz ara değerlendirme sonrasında 2018 ilk 6 ayda yüzde 3.5, ikinci altı ayda yüzde 3.5, 2019 yılında da ilk 6 için yüzde 4, artı ikinci 6 için yüzde 5 olarak revize ettik.

"Önümüzdeki dönemde üzerinde çalışmak üzere not aldığımız birçok husus oldu. Kamudaki kurullarımızın da etkin çalışması bizim önceliğimiz olacak. 2 yıllık konularda birçok sıkıntının talebin daha erken vakitlerde sonuca ulaşması için takipçi olacağız. Olumlu olarak bugün burada çok da iyi teklif verdiğimize inanıyorum. Hepinize teşekkür ederim."

Memur-Sen kapıyı açık bıraktı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise revize edilen rakamların kendilerine önceden verilmediğini, basın üzerinden mesaj iletildiğini söyledi. Yalçın, şu açıklamada bulundu:

“Bu teklif elimize kalemi veriyor ama içine mürekkep koymuyor. Adaletin kapısını aralıyor ama kalkınmanın kapısını aralamıyor. ‘Bize zammı enflasyon canavarı vermesin, toplu sözleşme masası versin’ çağrımız karşılık buldu. Bize zammı enflasyon canavarı değil, milletin adamı versin çağrımız ise karşılık bulmadı. Bekliyoruz. Müzakere edilebilir bulduğumuz bu teklifi değerlendirip, kamuoyuna bir teklif sunacağız. Enflasyonun bir iki puan altında teklife imza atacağımızı kamu işvereni düşünmesin. Bir noktada buluşmamız için henüz süre var. Bu süreyi kamu işvereni iyi değerlendirmeli. Tek amacımız üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Bizi hakeme zorlamak diye bir seçenek önümüze dayatılmayacak diye umuyoruz. Konfederasyonla istişaremizi tamamladıktan sonra son kararımızı paylaşacağız.”

‘Müzakereye uygun, imzaya uygun değil’

Yapılan değerlendirmelerin ardından Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basın toplantısı düzenledi. Teklifin yetersiz olduğunu söyleyen Yalçın, “Yeterli ve ikna edici bir rakam değildir, ancak müzakere için önemli. Teklif imza atmaya uygun değildir. Müzakereye hazır ama imzaya uzağız. Gelen teklifin 4-5 puan üzerinde bir teklif kabul edilebilir” dedi.

Memur-Sen üç teklif öneriyordu

Memur-Sen hükümete üç alternatifli teklif sunmuş; ilk teklifte, 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam talep etmişti.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep edilmişti. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam istenmişti.

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile, 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içermişti.

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