Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması:  Startı kasım ayı içinde vereceğiz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergenin kapsamına ilişkin çalışmayı başlatmak için bakanlıkla mutabakata vardıklarını belirterek, "Buna ilişkin startı kasım ayı içinde vereceğiz" dedi. 3600 ek gösterge teklifinin kendilerine ait olduğunu dile getiren Yalçın, "Toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız" diye konuştu.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Yalçın, Yalçın, Eğitim Bir-Sen Bursa Şubesinin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendiği Bursa Teşkilat Buluşması'na katılarak burada gazetecilere açıklama yaptı.

Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuya ilişkin bizim temel yaklaşımımız şudur. Memurların mutlaka ve mutlaka toplu sözleşme hakkının yanında grev hakkının da olması gerekiyor. Memur sendikacılığı olarak grev hakkını ve bunun yanında da ayrıca siyaset hakkını istiyoruz. Çünkü kamu görevlileri sendikacılığında, toplu sözleşme hakkının yanında grev hakkı yoksa bu anlamda bir ayağı eksik demektir. Çünkü sendikal hareketin, grev hakkının yanında toplu sözleşme hakkı birbirinin tamamlayıcısıdır. Biri varsa diğeri de mutlaka olmak durumundadır. Bunun için mücadelemizi uzun süredir veriyoruz. Yeni anayasada mutlaka ve mutlaka memurların grev hakkı ve siyaset hakkının olmasını istiyoruz.

"Yedek teklif sunma sistematiği kaldırılmalı"

Yedek teklif sunma sistematiği kaldırılmalı. Masada tutanak sistemi işçi sendikacılığındaki gibi günlük işlemler bittiğinde tutanak haline dönüştürülmeli. Bunun yanında masadaki çalışma süresi 2 ayı kapsayacak şekilde süre uzatımı yapılmalı. Çünkü bir aylık süre yetmemektedir. Dayanışma aidatı sistemi son derece önemli. İşçi sendikacılığında yetkili sendika emeğinin bu anlamda dayanışma aidatıyla hakkın teslimi söz konusuyken memur sendikacılığında yetkili sendikanın verdiği emeğin dayanışma aidatı olmaması dolayısıyla hakkın teslimi söz konusu değil. Yapana, yatana, çatana beraber dağıtılan bir sistematik var. Bu adaletsizlik içeriyor. Bir diğer konu ise hakem sistemi yeniden gözden geçirilmeli. Yani tahkim süreci memur sendikacılığında mutlaka ve mutlaka yeniden gözden geçirilmeli. Hakemin yapısına ilişkin yeni bir tasarım gerekiyor."

"Bunların ikisi de 2022 yılı içinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışılacak ve tamamlanacaktır. Bugünlerde siyasette bir tartışma var. '3600'ü kim teklif etti?' diye. 3600 ek gösterge, 6 dönem toplu sözleşmenin tamamında Memur Sen'in teklif ettiği bir maddedir. Dolayısıyla teklif bize aittir. Toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız. İcraat da Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip olacaktır diye düşünüyoruz. Bu tartışmaya girmeksizin 3600'ün kapsamına ilişkin bütün kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, ek gösterge sistematiğini adil bir şekilde düzenleyecek çalışmayı da bir an önce başlatmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bu konuya ilişkin bir mutabakat sağladık. Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda buna ilişkin bir startı vereceğiz kasım ayı içinde."

"Şu anda eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliği"

Şu anda eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir. Kapılarda güvenlik eksikliğidir. Bu açıdan TYP’den bir personel takviyesi yapılmıştır ama bu yetmemektedir. Bu konuda gerekirse TYP’den yeni bir personel takviyesine ihtiyaç vardır. Kalıcı çözüm olarak mutlaka ve mutlaka merkezi bütçeden personel alımına ihtiyaç vardır. Milli Eğitim Bakanlığında 5 binin üzerinde yeni bir personel alımı yapılacak. Aşçı ve benzeri pansiyonlu yurtlardaki personel ihtiyacını karşılamaya yönelik ama bu eğitim öğretim alanları olan okullardaki hizmetli ihtiyacını gidermediği müddetçe tam çare olmayacaktır. Bu açıdan alınan miktara teşekkür ediyoruz fakat bu vesileyle bir kez daha buradan yeni personel ve hizmetli memur alımı konusunda bir kez daha teklifimizi ifade ediyor ve beklentimizi yineliyoruz."