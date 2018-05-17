Memur-Sen: Emeklilere verilen ikramiyenin bize de verilmesini istiyoruz

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Kamu görevlileri olarak emeklilere verilen ikramiyenin memurlara da verilmesini istiyoruz" dedi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, hükümetin 24 Haziran'daki seçim öncesi yaptığı ikramiye düzenlemesinden yararlanma talebinde bulundu.

Tonbul yaptığı açıklamada, hükümetin Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere 1000'er lira ikramiye verecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bayram ikramiyesinin, toplu sözleşme talepleri arasında olduğunu anımsatan Tonbul, o dönem bunu hem emekliler hem de memurlar için istediklerini belirtti.

Hükümetin, söz konusu talebi sadece emekliler için dikkate almasının, kendilerini şaşırttığını ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:

"Hükümet seçim öncesi emeklilerimizin yüzünü güldürdü, şimdi sıra kamu görevlilerimizde. Kamu görevlileri olarak emeklilere verilen ikramiyenin memurlara da verilmesini istiyoruz. Gelir vergisi yükü altında ezilen kamu görevlilerimiz için istediğimiz bu haklı talebin, hükümet tarafından görmezden gelinemeyeceğini düşünüyoruz. Hükümetten, Ramazan ve Kurban bayramlarında kamu görevlilerimize 1000'er lira bayram ikramiyesi müjdesini, en kısa sürede duymak istiyoruz."