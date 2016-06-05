Memur-Sen: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1464 lira

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1464 TL 24 kuruş, yoksulluk sınırı ise 4 bin 135 TL 64 kuruş olarak belirlendi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Mayıs ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 464 TL 24 kuruş, yoksulluk sınırı ise 4 bin 135 TL 64 kuruş olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre, mayıs ayında nisan ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,88’lik bir düşüş yaşandı. Mayıs ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 14,88 artışla çilek, yüzde 7,24 artışla kivi, yüzde 6,58 artışla balık, yüzde 6,45 artışla limon; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 46,30 azalışla kuru soğan, yüzde 36,01 azalışla sivri biber, yüzde 35,74 azalışla çarliston biber, yüzde 33,88 azalışla dolmalık biber, yüzde 31,79 azalışla sarımsak, yüzde 28,20 azalışla domates madde fiyatlarında yaşandı.

Aydınlanma madde fiyatında ise nisan ayına göre mayıs ayında değişim gözlemlenmedi.

Kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında düşüş

Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,81’lik bir düşüş gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında nisan ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 1,88 artışla elektrikli saç bakım aletleri, yüzde 0,97 artışla kişisel bakım hizmetleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 1,95 azalışla makyaj malzemeleri, yüzde 1,87 azalışla parfümler, yüzde 0,94 azalışla cilt ve vücut ürünleri madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Mayıs ayında nisan ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,06’lık bir düşüş gözlenirken; mayıs ayında nisan ayına göre barınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,77’lik bir artış oldu.

Haberleşme ve ulaşım fiyatlarında artış

Mayıs ayında nisan ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 5,09’luk bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında nisan ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 33,33 artışla telefon aboneliğine ilişkin hizmetler madde fiyatında olduğu gözlendi. Bununla birlikte haberleşme madde fiyatlarında nisan ayına göre herhangi bir madde fiyatında düşüş gözlemlenmedi.

Ulaşım madde fiyatlarında ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,71’lik bir artış olduğu belirlendi. Nisan ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 5,37 artışla mazot, yüzde 2,96 artışla benzin, yüzde 2,77 artışla bisiklet fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,20 azalışla şoför eğitim kurs ücreti, yüzde 0,18 azalışla araba kiralama ücreti madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Giyim ve sağlık pahalandı

Mayıs ayında nisan ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 2,04’lük bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında nisan ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 7,89 artışla elbise, yüzde 6,55 artışla etek, yüzde 6,41 artışla erkek tişörtü, yüzde 5,46 artışla erkek takım elbise madde fiyatları olurken; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 5,22 azalışla çocuk çorabı, yüzde 4,32 azalışla iç çamaşırı madde fiyatlarında gözlemlendi.

Mayıs ayında nisan ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,66’lık bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,05 artışla derece, yüzde 1,54 artışla kontakt lens, yüzde 1,35 artışla ultrason ücreti olduğu görüldü.

Eğitim-kültür madde fiyatlarında artış

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,45’lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında nisan ayına göre değişimin yüzde 17,99 artışla umreye gidiş ücreti, yüzde 13,63 artışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 12,06 azalışla spor müsabakalarına giriş ücreti, yüzde 6,39 azalışla yurtiçi hafta sonu turları madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,54’lük bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında nisan ayına göre en göze çarpan yüzde 1,03 artışla pencere (pvc), yüzde 0,53 artışla yer ve duvar döşemesi (fayans) madde fiyatlarında olduğu gözlendi.