Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan ek zam talebi: Vergi Muafiyetinden gelen aylık 38 lira ile memurun yüzü gülmez

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda memurlara ek zam yapılması gerektiğini vurgulayarak "Vergi Muafiyetinden gelen aylık 38 lira ile memurun alım gücü yükselmez. Yüzü Gülmez" dedi.

Yalçın paylaşımında şunları söyledi:

"Vergi Muafiyetinden gelen aylık 38 lira ile memurun alım gücü yükselmez. Yüzü Gülmez. Evli 2 çocuklu memura aylık 38 lira yansıyacağını söylemeyip, 300 lira diye hükümete yanlış bilgi verene hesabı sorulmalıdır. Gerçek ortadadır. Ek Zam yapılmalı, memurun beklentisi karşılanmalıdır.

2-Vergi muafiyeti bir talebimizin yerine gelmesi açısından önemli, memurlar için tek başına yeterli değildir. Aylık: 38₺:Hizmetli [Evli-2 Çocuk-15/1] 38₺:Öğretmen [Evli-2 Çocuk-9/1] 38₺:Hemşire [Evli-2 Çocuk-9/1] 38₺:Polis [Evli-2 Çocuk-9/1] 69₺:Mühendis [Evli-2 Çocuk-1/4]

3-Evli ve 3 çocuklu olmayı özendiren Cumhurbaşkanımızın hilafına, bekar olmayı sanki daha avantajlı kılınıyor. Mutfağı çalışanlar neye kime hizmet etti? 63₺:Polis [Bekar-9/1] 72₺:Öğretmen [Bekar-9/1] 89₺:Hemşire [Bekar-9/1] 100₺:Hizmetli [Bekar-15/1] 217₺:Mühendis [Bekar-1/4]"

4-Düzenleme, sözleşmeliyi kadroluya göre bir miktar farklı kılıyor ama evliyi cezalandırıyor. 192₺:Sözleşmeli Öğretmen [Sözleşme Ü:5.100 E-2 Çocuk-9/1] 192₺:Sözleşmeli Hemşire [Sözleşme Ü:5.140 Evli-2 Çocuk-9/1] 192₺:Sözleşmeli Mühendis [Sözleşme Ü:8.900 Evli-2 Çocuk-1/4]

5- Ortalama 300₺ iyileştirme yapıldı vergi muafiyetiyle diyenler 4 milyon memur içinde sınırlı sayıda sözleşmeli bekarı baz almış anlaşılan.Bu nasıl hesap kitaptır? 380₺:Sözleşmeli Öğretmen [Bekar-9/1] 380₺:Sözleşmeli Hemşire [Bekar-9/1] 380₺:Sözleşmeli Mühendis [Bekar-1/4]

6- Ek zam şarttır! Memura Ek Zam için Ek Protokol kaçınılmaz. Maliye Bakanlığı vergi muafiyetinin ek zam talebini karşılamaktan uzak olduğunu bilmeli, talebi görmelidir."