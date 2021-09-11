Memur-Sen Başkanı Yalçın memurların yeni anayasadan beklentisini paylaştı: Kamu görevlilerinin yüzde 80,5'i grev yasağına karşı

Memur-Sen, ‘Kamu Görevlilerinin Yeni Anayasadan Beklentileri’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya katılan kamu görevlilerinin yüzde 80’i, grev yasağına karşı olduğunu bildirdi ve grev hakkının bulunmayışının hak kayıplarına neden olduğu yönünde görüş beyan etti.

Memur-Sen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘sivil anayasa’ açıklamasının ardından Kamu Görevlilerinin Yeni Anayasadan Beklentileri konulu bir araştırma yaptı. Memur-Sen Akademi, EBSAM ve Genar Araştırma’nın yaptığı araştırmanın sonuçları, bugün Memur-Sen Genel Merkez’de kamuoyuyla paylaşıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin taleplerini, “Bu noktada öne çıkan talep, bu konularda özgürlükçü bir yorumla anayasal teminatların oluşturulmasıdır. Kamu görevlileri bu ülkenin entelektüel birikimi, devlette devamlılığı mümkün kılan hafızayı oluşturmaktadır” sözleriyle açıkladı. Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Kamuda güvenceli istihdam gerekiyor"

"Kamu görevlileri memurlar için ‘devletin yükü değil, devletin gücüdür’ diye devamlı ifade ederiz. ‘Güçlü memur, güçlü ‘devlet şiarını da her sözümüzde tekrar kaydederiz.

6. Dönem Toplu Sözleşme’de kamu görevlileri içerisinde 520 bin sayısını aşan sözleşmeli istihdama karşı ortaya koyduğumuz refleks ve 2022 içinde yetkili Konfederasyonla çalışılarak bu konuda çözüm üretileceği konusunda aldığımız karar, iş güvencesi konusunda bir sıkıntı olduğunu ve bunu gidermeye yönelik bir çalışma, niyet olduğunu çok net gösteriyor. Bu açıdan kamuda mutlaka güvenceli istihdam gerekiyor.

"Kamu ucuz işçiliğe yönelemez"

Sözleşmeli, ücretli, vekil, fahri gibi çeşitli statülerde güvenceden yoksun çalışmanın kamuda yaygınlaşması, çalışma hayatını tehdit ettiği gibi devletin güvenilirliğine de zarar veriyor. Asgari ücretin altında emek üreten kamuda çeşitli istihdam şekilleri söz konusu, kamu bu anlamda ucuz işçiliğe yönelemez.

Kadrolu istihdam dışında modeller, istisnalar dışında uygulanmamalıdır. İş güvencesi ve grev hakkı, birbiriyle çelişen durumlar olarak görülmemelidir"

Ali, Yalçın, Kamu Görevlilerinin Yeni Anayasadan Beklentileri araştırmasında öne çıkan sonuçları şöyle açıkladı:

"Memurların yüzde 69.8'i yetkisiz sendikaların masada yer almasını istiyor"

“Mevcut anayasa yerine toplumsal katılımla insan onuru ve temel hakların ruhunu oluşturduğu sivil, demokratik, çoğulcu ve özgürlükçü bir anayasa yapılmalıdır' ifadesine katılımcılar yüzde 88,3 oranında destek vermektedirler. Kamu görevlilerinin yüzde 86,4’ü, düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün teminat altına alınmasını istemektedir.

Kamu görevlilerinin yüzde 86,9’u, örgütlenme haklarının teminata alınması gerektiğini düşünmektedir. Toplu sözleşmenin kapsamının daraltılmasına kamu görevlilerinin yüzde 91,6’sı itiraz etmektedir.

'Yetkisiz sendikaların masada yer alması ve dayanışma aidatının olmaması gibi hususlar toplu pazarlık sırasında tarafların eşitliği ilkesini memurların aleyhini bozmaktadır' ifadesine destek oranı yüzde 69,8'dir.

"Memurların yüzde 80.5'i grev yasağına karşı"

Araştırmaya katılanların yüzde 80,5’i, grev yasağına karşıdır ve grev hakkının bulunmayışının hak kayıplarına neden olduğu görüşündedir. Kamu görevlilerinin siyasi partilere üye olmasını isteyen kamu görevlilerinin oranı yüzde 57,1’dir.

Kamu görevlileri, yüzde 88,7 oranında kamu hizmetlerinin nesnel, adil ve tarafsız yürütülmesi için iş güvencesini gerekli görmektedir. Kamu görevlileri kadrolu istihdam dışındaki modellerin uygulanmasına yüzde 79,2 oranında itiraz etmektedir.” (ANKA)