Memur-Sen: Açlık sınırı 869 lira

Memur-Sen, ekim ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 869, yoksulluk sınırının ise 2 bin 332 lira olarak belirlendiğini bildirdi.



Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamya göre, eylül ayında 4 kişilik bir ailenin 856 lira olan açlık sınırının, ekim ayında 869 lira 616 kuruş olarak tespit edildi.



Yaz mevsimine ait sebze ve meyvelerin fiyatlarının eylül ayına göre yükseldiği, çekirdekli üzüm, fiyatındaki yüzde 16.33'lük artış oranıyla ilk sırada yer aldı.



Üzümü, yüzde 11.99 artışla kavun, yüzde 9.37 artışla Antep fıstığı, yüzde 8.61 artışla patlıcan, yüzde 7.48 artışla fasulye ve yüzde 7.00 artışla koyun eti fiyatları takip etti.



Öte yandan, eylül ayına göre limon, havuç, elma ve salatalık fiyatlarında düşüş yaşandı. Ekim ayında eylül ayına göre giyim fiyatlarında da ortalama yüzde 8.41'lik artış gözlendi.



Giyimde en büyük artış yüzde 34.45'lik oranla kadın hırkası, yüzde 27.33'lik oranla kazak ve bluz, yüzde 19.14'lük oranla çocuk kabanlarında yaşandı. Ekim ayında bir önceki aya oranla aydınlanma ürünleri fiyatlarında ortalama yüzde 9.71'lik, barınma fiyatlarında ortalama yüzde 0.27'lik, sağlık madde fiyatlarında ortalama yüzde 0.15'lik, ulaşım alanında ortalama yüzde 0.01'lik, haberleşme ürünleri fiyatlarında ortalama yüzde 0.48'lik, temizlik ürünlerinin fiyatlarında ortalama yüzde 0.19'luk, çevre ve su madde fiyatlarında ortalama yüzde 0.34'lük bir artış göze çarptı.



Memur-Sen'in açıklamasında, "Çekirdekli üzüm bir önceki aya göre yüzde 16'lık artışla gıdada, bayan hırkası ise yüzde 34.45'lik artışla giyimde ekim ayının zam şampiyonu oldu" denildi. Konfederasyonun açıklamasına göre, ekim ayında 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı da 2 bin 332 lira 840 kuruş olarak belirlendi.

