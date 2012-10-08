Memur-Sen: 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 58 lira

Memur-Sen'in araştırmasına göre eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 58 lira, yoksulluk sınırı ise 3 bin 4 lira oldu.

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, sendika, geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla, her ay düzenli olarak yaptırdığı "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının sonuçları belirlendi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Eylül ayında, 4 kişilik çekirdek bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcama tutarı (açlık sınırı) bin 58 lira 674 kuruş oldu.

Gıda harcamasıyla giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3 bin 4 lira 260 kuruş hesaplandı.

Eylül ayında ağustos ayına göre, gıda madde fiyatlarında yüzde 1,30'luk bir artış görüldü. Buna göre, gıda madde fiyatlarında geçen aya kıyasla en dikkat çeken değişim, yüzde 33,49 artışla patlıcan, yüzde 29,34 artışla tavuk yumurtası, yüzde 26,43 artışla çarliston biber ve yüzde 21,47 artışla marul fiyatlarında yaşandı. Eylül ayında, taze balık ise yüzde 19,47 ucuzladı.

Eylül ayında, ağustos ayına göre giyim madde fiyatlarında da yüzde 1,18 artış yaşandı.

Araştırmaya göre diğer kalemlerdeki değişimler şöyle:

"Isınma madde fiyatlarında yüzde 2,43, barınma madde fiyatlarında yüzde 0,46, sağlık madde fiyatlarında yüzde 0,14, ulaşım madde fiyatlarında yüzde 3,11, haberleşme madde fiyatlarında yüzde 0,90, temizlik madde fiyatlarında yüzde 0,60, çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,16'lık artış olurken, aydınlanma madde fiyatında ise geçen aya göre herhangi bir değişim olmadı. Eğitim-kültür madde fiyatlarında ise yüzde 0,37 azalma gözlendi."