Memur-Sen 1 Mayıs'ı Çanakkale'de kutlayacak

DİSK ve Türk-İş'in 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama kararının ardından Memur-Sen, 1 Mayıs'ı Çanakkale'de kutlama kararı aldı.



Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ı 6 konfederasyonun Taksim'de bir arada kutlaması için 3 kez bir araya geldiklerini anımsattı.

İlk başlarda birlikte kutlama konusunda anlaştıklarını ifade eden Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Bu yıl 1 Mayıs'ı 6 konfederasyon Taksim'de kutlayacaktı. Her konfederasyon 5'er dakikayı geçmeyecek şekilde kendi bildirisini hazırlayacaktı. Hatta miting komitesi oluşturmuştuk. Ancak son toplantıda bunun detayını konuşmak için bir araya geldiğimizde DİSK'in Taksim'de bireysel olarak kutlayacağını öğrendik. İkinci sürpriz ise KESK Genel Başkanı'nın Türk-İş'e gönderdiği '1 Mayıs'ı Taksim'de diğer konfederasyonlar birlikte kutlayalım' yazısı oldu."

Gündoğdu, 4 yıl önce '6 konfederasyon olarak Taksim'de kutlayalım' diye karar aldıklarında DİSK ve KESK'in el ele verip Mustafa Kumru'yu Taksim'de yalnız bıraktığını savundu.

Bu tür düşüncelerin geride kaldığını zannettiklerini belirtin Gündoğdu, emek örgütlerinin "sözünde durmama ilkesizliğini" gösteren bu yaklaşımın üzerine konuşacak bir şey kalmadığını dile getirdi.

Yaşanan sorunlar nedeniyle çözüm süreci konseptine de uygun olarak 1 Mayıs'ı Çanakkale'de kutlama kararı aldıklarını vurgulayan Gündoğdu, "Şehitlerimizin ruhunu incitmemek ve Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iye, Alevi'siyle, Sünnisiyle bu ülke adına mücadele veren o destanı yazanların bu destanını hatırlamak adına 1 Mayıs'ı Çanakkale'de kutlama kararı aldık" dedi.