Memur sayısı arttı

Kamudaki istihdam sayısı bu yılın ilk yarısında 53 bin 222 arttı. Kamu, söz konusu dönemde kadrolarına 36 bin kişi katarken, sözleşmeli personel sayısına 11 bin 238 kişi ilave edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kamudaki istihdam, yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 1,6 arttı. Geçen yılın sonunda kamuda toplam 3 milyon 319 bin 584 kişi çalışırken, haziran sonunda bu sayı 3 milyon 372 bin 806'ya çıktı. Böylece kamuda istihdam edilenlere 53 bin 222 kişi daha eklenmiş oldu.

Kamuda çalışanlar, istihdam türleri açısından değerlendirildiğinde, kadrolu personel istihdamındaki performans dikkati çekti. Kadrolu personel sayısına bu yılın ilk yarısında 36 bin 3 kişi ilave oldu. Böylece geçen yılın sonunda 2 milyon 719 bin 967 olan kamudaki kadrolu personel sayısı 2 milyon 755 bin 970'e çıktı. Kadrolu personel sayısındaki artış yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

116 bin s özleşmeli personel

Sözleşmeli personel sayısı bu yılın ilk 6 ayında 11 bin 283 arttı. Böylece kamudaki sözleşmeli personel sayısı 116 bin 567'ye çıktı. Sözleşmeli personel sayısındaki artış yüzde 10,7 oldu.

Söz konusu dönemde kamudaki sürekli işçi sayısı da arttı. Geçen yıl sonunda 343 bin 932 olan sürekli işçi sayısı, 345 bin 250'ye ulaştı. Sürekli işçi sayısındaki artış bin 318 olarak gerçekleşti. Kamudaki sürekli işçi sayısında 6 aylık dönemde yüzde 0,4 artış gerçekleşti.

Kamudaki geçici işçi sayısı ise bu dönemde 4 bin 139 artarak 34 bin 139'a çıktı. Kamudaki geçici işçi sayısındaki artış yüzde 13,79'u buldu.

Geçici personel sayısı da 6 aylık dönemde arttı. Geçen yıl sonunda 20 bin 391 olan geçici personel sayısı, 23 bin 370'e çıktı.

Kamu kurumlarında diğer istihdam türlerinde istihdam edilenlerin sayısı ise aynı dönemde 2 bin 500 azalarak 97 bin 500'e geriledi. (AA)