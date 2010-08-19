-MEMUR ''REFAH PAYI'' İSTİYOR ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Türkiye Kamu-Sen, hükümetten memurlara yüzde 2 refah payı verilmesini talep ediyor. Konfederasyonun talebi, toplu görüşmelerin başladığı 2002'den bu yana uygulansaydı ortalama memur maaşı 239,37 lira fazla olacaktı. Konfederasyonun hükümete sunduğu toplu görüşme talep raporunda refah payı uygulamasına özel bir yer açıldı. Raporda, ücretlerin reel olarak yükselmesi ve ülke içinde adil bir gelir dağılımı sağlanabilmesi için, çalışanların maaşlarına enflasyon oranlarının üzerinde bir miktar daha artış yapılmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Ayrıca, gelir dağılımında adaletin sağlanması, ülkede en alt gelir grubu ile en üst gelir grubu arasında büyük uçurumlar oluşturmayacak, çatışmaya yer vermeyecek bir yapının kurulması ile mümkün olduğuna değinildi. Önceki yıllardaki, kamu çalışanlarının yüzde 2 refah payı verilmesi talebine yer verilen raporda, şunlar kaydedildi: ''Gelir dağılımında adalet sağlamanın yolu çalışanlara refah payı ödemesi yapılmasından geçmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin bir çoğunda uygulandığı gibi kamu görevlilerine her yıl için yapılan maaş artışlarının üzerine ek olarak yüzde 2 oranında refah payı ödenmelidir.''