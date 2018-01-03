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Memur, odasında ölü bulundu

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur Sefa Türk (29), Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ndeki odasında ölü bulundu

03 Ocak 2018 17:22

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nde memur Sefa Türk (29), Sporcu Kamp Eğitim Merkezi\'ndeki odasında ölü bulundu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nde memur Sefa Türk\'e 4 gündür ulaşamayan ailesi ve mesai arkadaşları, durumu polise bildirdi. Polis, ilk önce Türk\'ün evine gitti ancak sonuç alamadı. Polisin sürdürdüğü arama çalışmaları sonucu, Sefa Türk\'ün cansız bedeni, İl Müdürlüğü Sporcu Kamp Eğitim Merkezi\'ndeki odasında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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