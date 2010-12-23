-MEMUR MECLİS ÖNÜNDE TORBA PATLATTI ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Memur-Sen üyesi bir grup, ''eşit işe eşit ücret'' taleplerinin, torba tasarı kapsamına alınması için ''torbalı'' eylem yaptı. TBMM Dikmen Kapısı önünde toplanan grup, bir süre çeşitli sloganlar attı. Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul yaptığı açıklamada, aynı unvanda fakat farklı kurumlarda görev yapan kamu görevlileri arasındaki ücret farklılıklarını giderme amacıyla, 2008 yılından itibaren ek ödeme uygulamasının hayata geçirildiğini anımsattı. Tonbul, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ekli 1 Sayılı Cetvele tabi personelin, ek ödeme kapsamı dışında tutulduğunu ve bu uygulamayla yönetici konumundaki 657 sayılı kanuna tabi yönetici konumundaki personelin, maiyetinde çalışanlardan daha az ücret alır konuma düştüğünü belirtti. Sorunu ortadan kaldırmak için, kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen kanun tasarısında yer verilen bir hükümle, bu konumdaki personel için ek tazminat oranlarının yüzde 200'e kadar çıkarılmasına imkan sağlayan bir değişiklik öngörüldüğünü dile getiren Tonbul, bu düzenlemenin tasarı kapsamından çıkarıldığını söyledi. Tonbul, ek ödemenin; ilk kez talep ettikleri ve taleplerinin kabul edildiği 2008 yılını müteakip 2009 yılı toplu görüşmelerinde de kabul edilmesine karşın, 2009 taleplerinin hayata geçmediğini hatırlatarak şunları söyledi: ''Ek ödeme isteğimiz 2009 toplu görüşmelerinde de kabul edilmiş ve buna yönelik bir çalışma yapılacağı ortaya konmuştur. Ancak söz konusu çalışma, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2008 yılında verilmiş sözü ve varılan mutabakata rağmen 2009 yılında gerçekleştirilmemiştir. Bizim, hükümetten ve milletvekillerimizden talebimiz, söz konusu düzenlemenin yeniden torba kanun tasarısı kapsamına alınması ve yapılan yanlıştan dönülmesinin sağlanmasıdır. Talebimizin dikkati alınmaması halinde, eylem ve girişimlerimizi sürdüreceğimizi belirterek, sesimize kulak verilmesini istiyoruz'' diye konuştu. Açıklamanın ardından gruptakiler, vuvuzela çaldı ve yanlarında getirdikleri torbaları şişirerek patlattı.