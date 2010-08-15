Memur maaşlarının ilk görüşmesi sona erdi

T24 -

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen toplu görüşmeler, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da yapıldı.







KESK toplantıda, hükümete toplu sözleşme yapmak üzere ekim ayında tekrar bir araya gelme önerisinde bulundu.







Yazıcı'nın, KESK'in önerisinin değerlendirilmesi için 18 Ağustos Çarşamba günü tekrar bir araya gelinebileceğini bildirmesinin memur sendikalarınca da kabul görmesi üzerine görüşmelerin 18 Ağustos Çarşamba günü yapılması kararlaştırıldı.





Toplu sözleşme hakkı uygulansın

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, eksikliklerine rağmen toplu sözleşme hakkının anayasa değişiklik paketine girmesini önemsediklerini belirtti, ''Hükümetin pakette var olan bu hakka göre hazırlıklı gelmesini, fiili durum oluşturulmasını ve toplu sözleşmenin başlangıcının bu yıl yapılmasını istiyoruz'' diye konuştu.







Gündoğdu, gelecek yıl memur maaşlarına birinci ve ikinci altı aylarda yüzde 5'er zam yapılmasını ve en az 120 lira ek ödemede bulunulmasını istediklerini söyledi.







Gündoğdu, ayrıca sendika üyesi memurlara 3 ayda bir 60 lira toplu görüşme ikramiyesi, ayda 55 lira yiyecek yardımında bulunulmasını istediklerini kaydetti.









Toplu sözleşmesiz sonuç alamayız

KESK Genel Başkanı Sami Evren de ''Toplu Sözleşme yapmazsak masada sonuç alamayız'' dedi.

Evren, Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada, masada seyyanen 300 TL'lik zammın müzakere edilmesini isteyeceklerini kaydetti.



Toplu Görüşme sürecinde yaşanan gerçekleri kamu çalışanlarına anlatacaklarını belirten Evren, ''Toplu sözleşme yapmazsak masada sonuç alamayız'' diye konuştu.



Memur-Sen'in, reel kaybı 120 TL olarak açıkladığını anımsatan Evren, ''Toplantıda bu konuyu açıklamalarını isteyeceğiz. Aralarında bir anlaşma mı vardır?'' dedi.









Kayıplar telafi edilmeli

Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız da kamu görevlilerinin geçmiş dönemdeki kayıplarının karşılanması için maaşlara 200 lirası seyyanen olmak üzere yüzde 10 zamla birlikte toplam 310 lira artış talep ettiklerini belirtti.





15 günde sonuçlandırılacak

Yasaya göre, 15 gün içinde sonuçlanması gereken toplu görüşmelerde anlaşmaya varılması durumunda mutabakat metni imzalanarak Bakanlar Kuruluna sunulacak.



Anlaşmazlık durumunda ise uyuşmazlık tutanağı tutulacak ve Yüksek Hakem Kurulu Başkanı ve 4 öğretim görevlisinden oluşan Uzlaştırma Kurulu devreye girecek. Kurulun 5 gün içinde vereceği karara tarafların katılması durumunda, sonuç mutabakat metni olarak Bakanlar Kurulu'na sunulacak.







Uzlaştırma Kurulu kararına tarafların katılmaması durumunda ise anlaşma ve anlaşmazlık konularının tümü Bakanlar Kuruluna gönderilecek.









Zam telpleri

Toplu görüşmeler öncesi memur konfederasyonlarını taleplerini ekonomik ve sosyal haklara ilişkin taleplerini belirledi.



Memur-Sen, memur maaşlarına gelecek yılın birinci ve ikinci altı aylarında yüzde 5'er zam yapılmasını, ek ödemelerde en az 120 lira artışa gidilmesini istiyor. Konfederasyon, sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 60 lira olmak üzere yılda 240 lira toplu görüşme ikramiyesi ödenmesini talep ediyor.



Türkiye Kamu-Sen, geçmiş dönem kayıplarının karşılanması için seyyanen 200 lira ve yüzde 10 zam talep ediyor. Konfederasyonun talepleri en düşük dereceli memur maaşında 310 lira artış anlamına geliyor.



KESK, memur maaşlarına ortalama 300 lira seyyanen zam yapılmasını talep ediyor. Konfederasyon, en düşük memur maaşının ''temel ücret'' olarak tarif edilen bin 650 liraya çekilmesini istiyor.





