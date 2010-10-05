-MEMUR MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Kamu İşveren Kurulu ve Türkiye Kamu-Sen heyeti, memur maaşlarına gelecek yıl yapılacak zam konusundaki Uzlaştırma Kurulu kararını müzakere etmek için bir araya geldi. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı başkanlığında, Başbakanlık Merkez Binada yapılan toplantıya Kamu İşveren Kurulu üyeleri, Türkiye Kamu-Sen ve konfederasyona bağlı yetkili sendikaların yönetici ve uzmanları katılıyor. Türkiye Kam-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, toplantıya girişte yaptığı açıklamada, Uzlaştırma Kurulu kararını değerlendirmek üzere, Bakan Yazıcı'nın davetiyle toplantıya geldiklerini söyledi. Uzlaştırma Kurulu kararının olumlu bir şekilde değerlendirilmesini umduklarını vurgulayan Akyıldız, siyasi iradenin kurul kararını uygulama konusunda tavır sergilemesini beklediklerini bildirdi. Akyıldız, Bakan Yazıcı'nın ''toplu görüşmenin Ağustosta neticelendiği'' şeklinde bir açıklama yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti: ''(Biz üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü savunuyoruz) diyen bir anlayışı temsil eden Sayın Bakanın bu noktada hukukun üstünlüğüne saygı göstermesi konusunda bir çağrıda bulunmak istiyoruz ve yaptığı bu açıklamadan dolayı da üzüntülerimizi kendisine duyurmak istiyoruz. İçeride de bu ifadeyi kullanacağım, kendisine bunu söyleyeceğim, hukukun üstünlüğünü savunanlar bitmemiş süreci bitmiş kabul edemezler. Bu yüzden biz yine umudumuzu kaybetmeden umutlu bir şekilde içeri gireceğiz. İnşallah kamu çalışanlarının beklentilerine cevap bulacağımız bir görüşmeyi gerçekleştirerek sizlerin karşısına çıkacağız diye düşünüyorum.''