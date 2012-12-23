Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, memur maaşlarına ocak ayında yüzde 6 zam yapılacağını açıkladı. Şahin, "Memurlarımızla toplu sözleşme yapıldı. Ocak ayından itibaren maaşlarında 6 puanlık bir artış söz konusu olacak. Eğer enflasyon onun üzerinde ise enflasyon farkını da kendilerine vereceğiz" dedi.

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi’nde partisince düzenlenen toplantıda konuşan Mehmet Ali Şahin, bütçe açığını yüzde 3’ün altına düşürdüklerini söyledi. İktidar partisi olarak Meclis’ten 11’inci bütçeyi geçirdiklerini belirten Şahin, "Sanıyorum Türk siyasi hayatında ara vermeksizin üst üste 11’inci bütçesini Meclis’e sunan ve Meclis’ten bunu geçiren başka bir iktidar olmamıştır. Bu aslında halkımızın bize verdiği yetkinin bir sonucudur. Biz iktidara geldiğimizde milli bütçemizin yüzde 74’ü kadar borcumuz vardı. Şimdi yüzde 36’dayız. Hiç bir şey değil. Birde bütçe açığı önemlidir. Biz çok şükür bütçe açığını yüzde 3’ün altına düşürmüşüz" dedi.



Memura yüzde 6 zam



Şahin, Ocak 2013’den itibaren memur maaşlarında 6 puanlık artış olacağını açıklayarak, şöyle konuştu:

"Memurlarımızın maaşlarını azaltmıyoruz. Toplu sözleşme yapıldı. Ocak ayından itibaren maaşlarında 6 puanlık bir artış söz konusu olacak. Eğer enflasyon onun üzerinde ise enflasyon farkını da kendilerine vereceğiz. Emeklilerimiz intibak zamlarını önümüzdeki aydan itibaren almaya başlayacaklar. 1 milyon 912 bin 442 SSK emeklisi çıkarmış olduğumuz yasadan yararlanmaya başlayacak. Her yıl bütçemize bunun getirdiği yük 2 milyar 450 milyon TL’dir. Helali hoş olsun. Bunu daha öncekiler yapamadı ama biz yaptık."

2012 yılında ekonomik büyüklüğün yüzde 3 olduğunu söyleyen Şahin, "Ekonomimiz daha da gelişmiş olabilirdi. 2012 yılını ekonomik büyüklük itibariyle daha yükseklerde bitirebilirdik. Şu anda yüzde 3 gibi büyümeyle tamamlayacağız. Bu bizden kaynaklanmıyor. Bu dışarıdan kaynaklanıyor. Çünkü biz ürettiğimiz malların bir kısmını ihraç ediyoruz. İhracatımızın da yüzde 60’ını AB ülkelerine yapıyoruz. Dünyada kriz olunca o ülkede yaşayan insanların alım gücü düştü. Dolayısıyla o ülkeler bizden daha az mal almaya başladılar. İhracat rakamlarımız dünyada kriz olmasaydı şimdi 200 milyar dolara çıkabilirdi" dedi.



'Darbeye imkan olmayacak'



2013 yılında demokratikleşme adımlarını hızlandıracaklarını anlatan Şahin, "Türkiye’nin daha demokraside alması gereken mesafe var. Türkiye’de halkın iradesinin tek belirleyici olduğu bir sistemin oluşması konusunda daha atmamız gereken adımlar olduğunu düşünüyoruz. Darbeye imkan sağlayacak olan bir takım düzenlemeleri ayıklamak için bir çalışma başlattık. Bu çalışma bittiğinde inşallah Meclis başkanlığında sunacağız. Bundan sonra darbeye imkan olmayacak" diye konuştu.