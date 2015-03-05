Memur maaşları yarı yarıya düşebilir!

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Anayasa Mahkemesi’nin memur maaşlarının Başbakanlık Müsteşarı’nın maaşlarını baz alarak belirlenmesi yönündeki uygulamaya iptal etmesinin ardından 22 Nisan'a kadar yeni bir düzenleme yapılmaması halinde memur maaşlarının yarı yarıya düşebileceği uyarısında bulundu.

Yargıtay Binasında basın odası açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cirit, "Bizim maaşlarımız müsteşar (Başbakanlık müsteşarı) maaşına endeksliydi, bir çok memurun, aşağı yukarı 30 bin, Anayasa Mahkemesi iptal etti bu maaşları. İptal ettiği için yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor en geç 22 Nisan'da. Belki bununla ilgili bir torba yasa getirilmek zorunda. Yoksa maaşlar yarıya inecek” diye konuştu.

AA’da yer alan habere göre, yeni daireler için yer sorununun çözümüne yönelik soru üzerine Cirit, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Binası'nın Yargıtay’a verilmesiyle ilgili mutabakat sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın ise Eskişehir yolundaki binasına taşınacağını ifade eden Cirit, 15 Nisan'dan sonra taşınacaklarını ve 8 yeni ceza dairesini orada kuracaklarını ifade etti.

Binada, 390 oda bulunduğunu ve buraya 10 daire bile kurulabileceğini anlatan Cirit, geçici olarak başka yerlere gönderilen tetkik hakimlerin de eski odalarına döneceğini belirtti.

Terör suçlarına bakacak 16. Ceza Dairesine ilişkin soruya karşılık Cirit, dairenin geçici olarak göreve başladığını kaydetti.

Yasa gereği kurulan yeni 8 dairenin faaliyete başlamasının önem taşıdığını dile getiren Cirit, şöyle konuştu:

"Geç erişilen adalet adalet değildir, adalete geç eriştiğinizde orada verdiğiniz şeyin bir önemi yoktur. Onun için öncelikle bu daireleri kurmamız, işimizi önümüze almamız lazım. Bu nedenden dolayı ilk acil olan tutuklu işlerin olduğu, 16, 18, 20. ve 21. ceza dairesini bu ek binamızda faaliyete geçiriyoruz. Şehircilik bakanlığı binası bize verildiğinde diğer 4 daireyi de orada faaliyete geçireceğiz. Bu kurulan 4 daireyi de oraya taşıyacağız. Biz Yargıtay olarak bir daha böyle yine çok sayıda üye seçildiğinde böyle bir duruma düşmeyeceğiz. Onlar odaları, geldiklerinde hazır bulacaklar. Bunun fiziki mekanlarını yapıyoruz. 400-450 bin metrekare ihtiyaç belirledik. Proje gerçekleşirse 2 yıl içerisinde inşaat zamanı çok fazla zaman almıyor, 1,5 yılda yapılabiliyor. İnşallah 2017'yi adli yıl açılış törenini orada yaparız."

Adli yıl açılış törenlerine ilişkin yasal düzenlemenin kaldırıldığının anımsatılması üzerine Cirit, "Biz açılış törenlerini zaten yasa olarak yapmıyorduk, teamül olarak yapıyorduk, yine teamül kendi aramızda yapılabilir" dedi.

Cirit, "Devlet protokolünü çağırmadan mı?" sorusuna ise "Bakacağız, belki yasanın düzeltilmesi de olabilir" karşılığını verdi.

Daha önce açıkladığı yasal düzenlemenin seçim öncesinde yetişip yetişmeyeceği sorusu üzerine Cirit, İç Güvenlik Yasasının ne kadar süreceğinin önemli olduğunu belirtti.

'Adaletteki hızı sağlayacağız'

Meclis'in 10 günlük bir çalışma takvimi olduğunu dile getiren Cirit, şöyle devam etti:

"Bu 10 gün içerisinde biz nereden araya gireceğiz bakalım. 5 Nisan'dan önce Meclis kapatılabilir. Sabah Meclis Başkanı buradaydı, 10 günlük bir çalışma takvimleri var. İç Güvenlik Paketi, 132 madde olduğuna göre 10 günlük zaman tamamen alır ama bir de şey meselesi var: Bizim maaşlarımız müsteşar (Başbakanlık müsteşarı) maaşına endeksliydi, bir çok memurun, aşağı yukarı 30 bin, Anayasa Mahkemesi iptal etti bu maaşları. İptal ettiği için yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor en geç 22 Nisan'da. Belki bununla ilgili bir torba yasa getirilmek zorunda. Yoksa maaşlar yarıya inecek. O yasa getirildiğinde biz araya girebilir miyiz bakacağız. Meclis Başkanımızın, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'nın, Adalet Bakanımızın bize sözü var. Bu yasa konusunda bize yardımcı olacaklarını söylediler. Bu yasa çıktığında Yargıtay 100 bin civarında dosyanın daha az geleceğini tahmin ediyoruz. Bu dosyalar da bin liralık, yani yargılama masrafına ilişkin dosyalar. Bir de hukuk dairelerinde bir ön büro kurarak, daireler arasındaki dosya transferindeki zamanlamayı, adaletteki hızı sağlayacağız. Bunları yapabilirsek Yargıtay gibi kurumlar önemli davalara bakar."

Bu arada, basın odasının açılışı Başkan Cirit, Yargıtay Genel Sekreteri Şebnem Günaydın ile Genel Sekreter yardımcıları tarafından yapıldı.

Cirit, açılışta, "Doğru bilgi, doğru zamanda doğru yerinde halkımıza yansıyacak. Bu amaçla bu büroyu kurduk. Hayırlı olmasını diliyoruz. Haberlerin yargıyla ilgili haberlerin kamuoyuna doğru yansıması amacıyla böyle bir iletişimin kurulmasını gerekli gördüğümüz için bu büroyu açıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.