Memur maaşları için son görüşme

Devlet Bakanı Yazıcı, toplu görüşmelerde uzlaşılamayan memur sendikaları ile bugün son bir kez bir araya gelecek.



Devlet Personel Başkanlığı, Kamu İşveren Kurulu üyeleri ile Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen ile yetkili sendikaların yöneticilerini Uzlaştırma Kurulu kararlarını değerlendirmek üzere bugün saat 11.00'de Başbakanlık Merkez Bina'da toplantıya çağırdı.



Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na göre, tarafların Uzlaştırma Kurulu kararlarında anlaşmaya varması durumunda ortaya çıkacak mutabakat metni, tarafların kurul kararlarına katılmaması durumunda ise anlaşılan ve anlaşılmayan konularının yer aldığı bir tutanak Bakanlar Kurulu'na sunulacak.



Görüşmelerin tamamlanmasının ardından memur maaşlarına 2010 yılında yapılacak zam konusundaki son kararı Bakanlar Kurulu verecek.



Kamu İşveren Kurulu'nun memur maaşlarına gelecek yıl yüzde 2.5 artı 2.5 zam yapma teklifinin kabul edilmemesi üzerine başvuruları değerlendiren Uzlaştırma Kurulu, maaşların birinci ve ikinci altı aylarda yüzde 4'er artırılması gerektiğine karar vermişti.



Türkiye Kamu-Sen, mutabakat için hükümetin memur maaşlarına Uzlaştırma Kurulu kararı doğrultusunda zam yapmasını yeterli buluyor.



Memur-Sen ise hükümetten, Uzlaştırma Kurulu kararının üzerinde yeni bir teklif bekliyor. Konfederasyon, yüzde 4'lük zammın yanı sıra birinci ve ikinci altı aylarda 30 artı 30 lira ek ödeme verilmesini, aile yardımının 16 lira artırılmasını, toplu görüşme primine 10 lira ilave edilmesini talep ediyor.



"Hükümetin yaklaşımı değişmedi"



Bu arada Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki bazı konulara ilişkin soruları yanıtladı.



Hükümetin teklifini artırma imkanı olup olmadığının sorulması üzerine Yazıcı, "Hayır yok" yanıtını verdi.



Toplu görüşmelere ilişkin süreci anlatan Yazıcı, görüşmelerde, sadece ücret konusunun değil, memurların sosyal hakları, disiplin kovuşturması, pozisyonlarına göre yaşadıkları farklı uygulamalar gibi konulara ilişkin pek çok maddenin ele alındığını söyledi.



Yazıcı, görüşülen konulardan 22 tanesinde mutabakata varıldığını ancak en önemli gündem maddesi olan mali konularda bütün bütçe imkanlarını zorlayarak, yüzde 2,5 artı 2,5 zam ve enflasyon farkı ödemesi teklif ettiklerini anımsattı.



Teklifin kabul edilmemesi üzerine konunun Uzlaştırma Kurulu'na götürüldüğünü anlatan Yazıcı, "Uzlaştırma Kurulu diğer konulara pek değinmedi ve yüzde 4 artı 4 önerisi oldu. Yasaya göre Uzlaştırma Kurulu kararını taraflar kabul ederlerse uzlaşma, mutabakat tutanağına dönüşür, kabul etmezlerse bu da bir tutanakla tespit edilir ve konu Bakanlar Kurulu'na gönderilir. Toplantıda Uzlaştırma Kurulu'nun kararını görüşeceğiz. Hükümetin buradaki yaklaşımı değişmemiştir. Çünkü biz olanı vermezlik yapmadık. İmkanlarımız neyse onu söyledik. Dolayısıyla bizim söylediğimiz tarihten bu yana imkanlarımızda bir değişme, gelişme olmamıştır. Dolayısıyla Uzlaştırma Kurulu bir değişime dayanarak karar oluşturmuş değil. Mevcut duruma göre böyle bir takdirde bulunmuş ama hükümetin önerisinin ötesinde herhangi bir farklılık olmayacak. Büyük bir ihtimalle bu konuda uzlaşma olmayacak ama diğer maddelerde uzlaşmamız var" dedi.