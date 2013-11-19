Memur maaşları açıklandı

KPSS'ye girip atama bekleyen adayların göreve başlayınca alacakları net maaşların listesi açıklandı.
Memurlar.net sitesinin verdiği listeye göre yeni mühendis, 2.726 TL kazanırken, öğretmen maaşı 1.805 TL olarak belirlendi. Sağlık memurunun maaşı 1.912 TL olarak belirlenirken avukat maaşı ise 2.550 TL olarak kaydedildi.
Listenin tamamı şöyle:
Arkeolog 2.317
Kimyager 2.317
Mühendis 2.020
Tekniker (En az iki yıllık mezunu) 2.021
Teknisyen 1.868
Avukat (Staj yapmış) 2.580
Memur (lisanss) 1.709
Memur (Lise) 1.707
Ambar Memuru (Ön lisans) 1.707
Bilgisayar işletmeni 1.722
İcra memuru 1.719
Şoför (lise) 1.709
Şoför (ön lisans) 1.712
VHKİ (LİSANS) 1.720
VHKİ (ön lisans) 1.717
Yurt Yönetim Memuru (ön Lisans) 1.713
Kaloriferci 1.571
Hayvan Bakıcısı (lise) 1.576
Teknisyen Yardımcısı 1.578
Mütercim 1.824
Öğretmen 1.805
Hizmetli (Ön lisans) 1.580
Hizmetli (Lise Mezunu) 1.577
Santral memuru 1.720
Biolog 2.080
Diyetisyen 2.055
Ebe 1.912
Fizyoterapist 2.055
Hemşire (Lisans mezunu) 2.030
Hemşire (lise mezunu) 1.912
Psikolog 2.058
Sağlık Memuru 1.912
Sağlık Teknikeri 1.914
Sosyal Çalışmacı 2.057
Odyolog 2.055