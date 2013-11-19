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Ekonomi

Memur maaşları açıklandı

KPSS'de başarılı olup memur olmaya hak kazanan adayların göreve başladığında alacakları ücretler açıklandı

19 Kasım 2013 21:56

KPSS'ye girip atama bekleyen adayların göreve başlayınca alacakları net maaşların listesi açıklandı. 
Memurlar.net sitesinin verdiği listeye göre yeni mühendis, 2.726 TL kazanırken, öğretmen maaşı 1.805 TL olarak belirlendi. Sağlık memurunun maaşı 1.912 TL olarak belirlenirken avukat maaşı ise 2.550 TL olarak kaydedildi. 
 
Listenin tamamı şöyle: 
 
Arkeolog 2.317 
Kimyager 2.317 
Mühendis 2.020 
Tekniker (En az iki yıllık mezunu) 2.021 
Teknisyen 1.868 
Avukat (Staj yapmış) 2.580 
Memur (lisanss) 1.709 
Memur (Lise) 1.707 
Ambar Memuru (Ön lisans) 1.707 
Bilgisayar işletmeni 1.722 
İcra memuru 1.719 
Şoför (lise) 1.709 
Şoför (ön lisans) 1.712 
VHKİ (LİSANS) 1.720 
VHKİ (ön lisans) 1.717 
Yurt Yönetim Memuru (ön Lisans) 1.713 
Kaloriferci 1.571 
Hayvan Bakıcısı (lise) 1.576 
Teknisyen Yardımcısı 1.578 
Mütercim 1.824 
Öğretmen 1.805 
Hizmetli (Ön lisans) 1.580 
Hizmetli (Lise Mezunu) 1.577 
Santral memuru 1.720 
Biolog 2.080 
Diyetisyen 2.055 
Ebe 1.912 
Fizyoterapist 2.055 
Hemşire (Lisans mezunu) 2.030 
Hemşire (lise mezunu) 1.912 
Psikolog 2.058 
Sağlık Memuru 1.912 
Sağlık Teknikeri 1.914 
Sosyal Çalışmacı 2.057 
Odyolog 2.055

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