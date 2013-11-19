Memur maaşları açıklandı

KPSS'ye girip atama bekleyen adayların göreve başlayınca alacakları net maaşların listesi açıklandı.

Memurlar.net sitesinin verdiği listeye göre yeni mühendis, 2.726 TL kazanırken, öğretmen maaşı 1.805 TL olarak belirlendi. Sağlık memurunun maaşı 1.912 TL olarak belirlenirken avukat maaşı ise 2.550 TL olarak kaydedildi.

Listenin tamamı şöyle:

Arkeolog 2.317

Kimyager 2.317

Mühendis 2.020

Tekniker (En az iki yıllık mezunu) 2.021

Teknisyen 1.868

Avukat (Staj yapmış) 2.580

Memur (lisanss) 1.709

Memur (Lise) 1.707

Ambar Memuru (Ön lisans) 1.707

Bilgisayar işletmeni 1.722

İcra memuru 1.719

Şoför (lise) 1.709

Şoför (ön lisans) 1.712

VHKİ (LİSANS) 1.720

VHKİ (ön lisans) 1.717

Yurt Yönetim Memuru (ön Lisans) 1.713

Kaloriferci 1.571

Hayvan Bakıcısı (lise) 1.576

Teknisyen Yardımcısı 1.578

Mütercim 1.824

Öğretmen 1.805

Hizmetli (Ön lisans) 1.580

Hizmetli (Lise Mezunu) 1.577

Santral memuru 1.720

Biolog 2.080

Diyetisyen 2.055

Ebe 1.912

Fizyoterapist 2.055

Hemşire (Lisans mezunu) 2.030

Hemşire (lise mezunu) 1.912

Psikolog 2.058

Sağlık Memuru 1.912

Sağlık Teknikeri 1.914

Sosyal Çalışmacı 2.057

Odyolog 2.055