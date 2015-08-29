'Memur maaşları, 8 ayda 157 dolar eridi'

Eski CHP milletvekili ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran, "AKP iktidarının uyguladığı siyasi ve ekonomi politikaları nedeniyle çalışan kesimlerin ve emeklilerin Ocak-Ağustos dönemi maaşlarının eridiğini" söyledi. "Memur maaşının 8 ayda 157 dolar, asgari ücretli işçinin ise aynı dönemde 65 dolar kaybettiğini" belirten Oran, "Milletin derdi geçim AKP'nin derdi ise Erdoğan'ın istediği seçim" dedi.

Umut Oran’ın açıklaması şöyle:

Türkiye, artan siyasi belirsizlik, zirveye çıkan güvenlik sorunu ve hızla tepe üstü çakılan ekonomi ile bir yıl içinde ikinci kez seçime giderken, dolardaki yüksek ateş, işçi, memur, emekli ve diğer dar ve sabit gelirli kesimin gelirlerini hızla eritiyor.

İlk altı ayda net 949 TL olarak uygulanan asgari ücret Ocak başındaki kurla 408 dolar ederken, Haziran sonunda 353 dolara indi. Asgari ücret ilk yarıda dolar karşısında yüzde 13,4 oranında eridi. İkinci yarı için 1.000,6 TL’ye çıkarılan asgari ücretin dolar karşılığı Temmuz başı itibariyle 373 dolar ederken, aradan daha iki ay geçmeden 28 Ağustos itibariyle 343 dolara geriledi. Böylece asgari ücrette yılbaşından bu yana yüzde 15.8 erime yaşandı. Bir aylığı ile yılbaşında 408 dolar alabilen asgari ücretli, bugün ise 343 dolar alabiliyor, yani 65 dolar kaybetti.

Memur 8 ayda 157 dolar kaybetti

Yılbaşı ile 28 Ağustos arasında; ortalama memur maaşının karşılığı 959 dolardan 802 dolara, ortalama kamu işçisi ücretinin karşılığı 1.308 dolardan 1.128 dolara geriledi. Aynı dönemde ortalama SSK emekli aylığının karşılığı 466 dolardan 390 dolara, ortalama Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı 317 dolardan 299 dolara, ortalama Bağ-Kur esnaf emekli aylığı 485 dolardan 406 dolara, ortalama memur emekli aylığının karşılığı da 677 dolardan 566 dolara indi. Yılbaşında 179 dolar eden özürlü aylığı, yeni kurla 150 doların; aynı tarihte 389 dolara karşılık gelen muhtar aylığı 325 doların altına indi. Üniversite öğrenim kredisinin yılbaşında 142 dolar olan karşılığı, artık sadece 113 dolar.

Saray’da oturan bir kişinin inadı yüzünden ülke altı ay geçmeden ikinci kez seçime götürülmektedir. Onun iflah olmaz siyasi hırsına ve rant arzusuna odaklanıp ülkeyi ihmal eden AKP, hızla tepe üstü çakılan ekonomiyi kendi kaderine terk etmiştir. Ekonomide büyük bir deprem hızla yaklaşırken; yoksulluğa mahkûm edilen işçi, memur, emekli gibi dar ve sabit gelirli milyonların artık mecali kalmamıştır. 6 milyon dolayında işsizin olduğu ülkemizde, en iyimser hesapla 17 milyon yoksul bulunmaktadır. İşsizlerin umudu giderek tükenirken, kıt kanaat geçinmeye çalışan çalışanlar da büyük bir ekonomik krizde işlerini kaybetme riski ile karşı karşıyadır. Fiilen çalışanlar da yıllarca ülkeye hizmet etmiş emekliler de aldıkları ücret, maaş ve aylıklarla geçinememekte, halkın geçim derdi her geçen gün büyümektedir. Anlaşılan o ki milyonların derdi “geçim”, bunların derdi ise “Erdoğan için seçim”.