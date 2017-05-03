T24 LogoT24 Logo
Gündem

Memur maaşının 166 lirası enflasyonla eridi

Enflasyondaki yüksek artış SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de etkiledi

03 Mayıs 2017 15:54

 

Ocak ayında yüzde 3 artışla, 90 lira zam alan ve maaşı 2 bin 912 liradan 3 bin liraya çıkan bir memurun maaşı, enflasyon nedeniyle Şubat'tan itibaren eridi. Memur bu farkla 166.27 lira kaybetmiş oldu. 

Yüzde 20'lik vergiye girdiler


Hürriyet'te yer alan habere göre, sözleşmeliler, mühendisler, doktorlar, KİT personeli Mart ayından itibaren yüzde 15'lik vergi diliminden; matrahın 13 bin lira olduğu yüzde 20'lik vergi dilimine girdiler. Bu nedenle de ödedikleri vergi 216 lira 65 kuruş artmış oldu. Bu aydan itibaren de vergiye tabi maaşı 2 bin 600 lira olan tüm memurlar, hemşireler, doktorlar, uzmanlar gibi, yüzde 20'lik dilime girecekleri için 130 lira ilave gelir vergisi ödeyecekler.

6 aylık enflasyon farkı verilecek

 

Yaklaşık 5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşı Şubat ayı enflasyonuyla birlikte erimeye başlamış, bunu Mart ve Nisan izlemişti. TÜFE'deki artışın Mayıs ve Haziran'da da sürmesi halinde memur ve emeklisi Temmuz ayında yüzde 4'lük toplu sözleşme zammının yanısıra enflasyon farkı alacak. Ocak ayında yapılan zam oranı yüzde 3 olduğundan, enflasyon farkı 6 aylık TÜFE'ye göre verilecek. Yılın 4 ayında fark yüzde 2.71'e ulaşmış oldu.



9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi de üzgün


Enflasyondaki yüksek artış sadece memur ve emeklilerini değil; SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de etkiledi. Ocak ayında bir önceki 6 ayda gerçekleşen enflasyon kadar zam alan yaklaşık 9 milyon emekli, Ocak'ta aldığı yüzde 4.73'lük zammı enflasyona kaptırdığı gibi Aralık maaşından da yüzde 0.9'unu vermiş oldu.

ETİKETLER

memurenflasyonhaberliraeridi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24