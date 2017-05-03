Memur maaşının 166 lirası enflasyonla eridi

Ocak ayında yüzde 3 artışla, 90 lira zam alan ve maaşı 2 bin 912 liradan 3 bin liraya çıkan bir memurun maaşı, enflasyon nedeniyle Şubat'tan itibaren eridi. Memur bu farkla 166.27 lira kaybetmiş oldu.

Yüzde 20'lik vergiye girdiler



Hürriyet'te yer alan habere göre, sözleşmeliler, mühendisler, doktorlar, KİT personeli Mart ayından itibaren yüzde 15'lik vergi diliminden; matrahın 13 bin lira olduğu yüzde 20'lik vergi dilimine girdiler. Bu nedenle de ödedikleri vergi 216 lira 65 kuruş artmış oldu. Bu aydan itibaren de vergiye tabi maaşı 2 bin 600 lira olan tüm memurlar, hemşireler, doktorlar, uzmanlar gibi, yüzde 20'lik dilime girecekleri için 130 lira ilave gelir vergisi ödeyecekler.

6 aylık enflasyon farkı verilecek

Yaklaşık 5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşı Şubat ayı enflasyonuyla birlikte erimeye başlamış, bunu Mart ve Nisan izlemişti. TÜFE'deki artışın Mayıs ve Haziran'da da sürmesi halinde memur ve emeklisi Temmuz ayında yüzde 4'lük toplu sözleşme zammının yanısıra enflasyon farkı alacak. Ocak ayında yapılan zam oranı yüzde 3 olduğundan, enflasyon farkı 6 aylık TÜFE'ye göre verilecek. Yılın 4 ayında fark yüzde 2.71'e ulaşmış oldu.





9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi de üzgün



Enflasyondaki yüksek artış sadece memur ve emeklilerini değil; SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de etkiledi. Ocak ayında bir önceki 6 ayda gerçekleşen enflasyon kadar zam alan yaklaşık 9 milyon emekli, Ocak'ta aldığı yüzde 4.73'lük zammı enflasyona kaptırdığı gibi Aralık maaşından da yüzde 0.9'unu vermiş oldu.