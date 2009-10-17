Memur maaş zamları belli oldu

2010 bütçesini bir basın toplantısıyla açıklayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonlarca memurun beklediği zam oranını da söyledi.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılında devlet memurları aylıklarının, devletin mali imkanları, ekonomik hedefler ve enflasyon hedefi gözetilerek Ocak ayında yüzde 2.5, Temmuz ayında da yüzde 2.5 artırılacağını bildirdi.



Şimşek, 2010 yılı merkezi yönetim bütçesini açıkladığı basın toplantısında, bu yıl Temmuz ayında aile yardımı dahil bin 480 lira olan ortalama memur maaşının, yapılacak artışlar sonunda 2010 yılı Ocak ayında bin 518 liraya, Temmuz ayında ise bin 555 liraya yükseleceğini kaydetti.



Gerçekleşen enflasyonun zam oranlarını aşması halinde aradaki farkın telafi edileceğini belirten Bakan Şimşek, ''Gelecek dönemde de krize rağmen, memur, emekli ve işçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. 2009 yılında yapılan artışlar da muhtemelen enflasyonun üzerinde kalacak. Bu yılda kriz yılı olmasına rağmen, ücretlerde memurlar açısından reel artış söz konusudur'' dedi.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılı bütçesi hazırlanırken, GSYH büyüklüğünün 1 trilyon 29 milyar lira, büyüme hızı oranı yüzde 3.5, TÜFE yıl sonu oranı yüzde 5.3, ihracat 108 milyar dolar, ithalat 153 milyar dolar olarak hedeflendiğini belirtirken, ''2010 yılı bütçesine baz olan makroekonomik büyüklükler gerçekçidir'' dedi.



Merkezi yönetim bütçesinin ekonominin krizden çıkışına katkı sağlayacağını, esnaf ve tarımsal kredilerde faiz sübvansiyonun, ihracat kredilerine, KOBİ desteklerine, hazine teşvik ödemelerine, istihdamın maliyetini azaltmak amacıyla yürürlüğe konan işveren priminin 5 puan indirimine devam edileceğini anlatan Şimşek, ''2010 merkezi yönetim bütçesi sosyal yönü güçlü bir bütçe. Bütçemizi ekonomik olarak dezavantajlı kesimleri destekleyecek şekilde hazırladık'' dedi.



2010 bütçesi 286,9 milyar lira



Hükümet 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesini, 286,9 milyar lira olarak bağladı.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in düzenlediği değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamaya göre, 2010 yılı merkezi yönetim bütçesinde, bütçe giderleri 286.9 milyar lira, bütçe gelirleri 236.8 milyar lira, bütçe açığı da 50.1 milyar lira olarak yer aldı.



58,8 milyar lira faiz ödenecek olan bütçede, 6.6 milyar lira faiz dışı fazla öngörüldü.



Bütçede personel giderleri 60.3 milyar lira olarak yer alırken, önümüzdeki yıl devletin kasasına vergilerden 193.3 milyar lira girecek.



Maliye Bakanı Şimşek’in verdiği bilgiye göre, 2009 yılı ile karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde yüzde 7.6, gelirlerinde ise yüzde 16.1 oranında artış olacak.

