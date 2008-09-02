Memur maaş zamları açıklandı

MEMURLAR ŞİMDİKİ MAAŞ OCAK MAAŞI TEMMUZ MAAŞI Müsteşar 1/4 4.180 4.347 4.543 Genel Müdür 1/4 3.818 3.971 4.150 Şube Müd. üniversite 1/4 1.701 1.769 1.849 Memur 9/1 1.150 1.196 1.250 Memur 14/2 1.147 1.193 1.246 Hizmetli 13/3 1.118 1.163 1.215 Öğretmen 1/4 1.546 1.608 1.680 Öğretmen 9/1 1.334 1.387 1.449 İl valisi 1/4 4.756 4.946 5.169 Kaymakam 7/1 2.484 2.583 2.699 Başkomiser 3/1 2.012 2.093 2.187 Polis memuru 9/2 1.775 1.846 1.930 Uzman doktor 1/4 2.034 2.115 2.210 Doktor 8/3 1.717 1.785 1.866 Hemşire-Lise 12/3 1.299 1.351 1.412 Mühendis-Şantiye 1/4 2.087 2.171 2.268 Teknisyen-Büro 12/2 1.300 1.352 1.413 Profesör 1/4 3.276 3.407 3.561 Araştırma görevlisi 7/1 1.552 1.614 1.687 Avukat 1/4 2.171 2.258 2.359

Kamudaki toplu görüşmelerde varılan uzlaşma sonrasında en düşük memur maaşına aile ve çocuk yardımıyla birlikte Ocak’ta 45, Temmuz’da 52 YTL zam gelecek.Memur Konfederasyonlarıyla kamudaki toplu görüşmelerde varılan uzlaşma sonrasında en düşük memur maaşına aile ve çocuk yardımıyla birlikte Ocak'ta 45 YTL, Temmuz'da ise 52 YTL zam gelecek.Memur maaşlarına Ocak ayında yapılacak yüzde 4'lük zam sonrasında evli ve eşi çalışmayan, aynı zamanda da 2 çocuğu olan 13'ün 3'ündeki bir devlet memurunun halen 1.118 YTL olan maaşı, yılbaşında 1.163 YTL'ye yükselecek. Yüzde 4,5'luk Temmuz zammı ile birlikte bu memurun eline Temmuz-Aralık döneminde de 1.215 YTL geçecek. Bu şekilde yeni yılda 2 dönemde yapılacak kümülatif yüzde 8,7'lik zam, maaşlara 97 YTL'lik artış şeklinde yansıyacak.14'ün 2'sinden maaş alan bir devlet memurunun yine aile ve çocuk yardımı dahil halen 1.147 YTL olan aylık maaşı da, Ocak ayında 1.193 YTL'ye, Temmuz ayında ise 1.246 YTL'ye çıkacak. Bu memurun maaşındaki yıllık artış da 99 YTL olarak gerçekleşecek.Üniversite mezunu olup da 9'un 1'inden işe başlayan bir devlet memurunun halen 1.150 YTL olan maaşı ise, Ocak'ta 1.196 YTL, Temmuz'da da 1.250 YTL olacak. Böylece bu memurun maaşı da 2009 yılında 100 YTL artış görecek.Buna karşılık genel müdür maaşındaki yıllık artış 332 YTL'yi bulacak. Halen aile ve çocuk yardımıyla 3.818 YTL olan genel müdür maaşı ise Ocak’ta 3.971 YTL Temmuzda da 4.150 YTL olacak.Bu arada yeni yılda da en düşük ve en yüksek memur maaşı arasındaki yaklaşık 4 katlık fark, yeni yılda da korunacak.Günümüzde aile ve çocuk yardımıyla birlikte 1.118 YTL olan hizmetli maaşına karşı, bürokraside en yüksek kademe olan müsteşarlar 4.180 YTL maaş alıyor. Bu şekilde iki kesim arasında 3,7 katlık bir fark bulunuyor.Geçtiğimiz yıllarda “düşük maaşa yüksek, yüksek maaşa ise düşük zam” politikasıyla, memur maaşları arasındaki fark önemli ölçüde azaltılmıştı. Ancak, söz konusu politikanın uzun yıllar devlette çalışan, derece ve kademe artışı almış, aynı zamanda yetki ve sorumlulukları fazla üst düzey bürokratlar ile diğer kamu görevlilerini mağdur ettiği ileri sürülmeye başlanmıştı.2008'in ardından, 2009'da da bütün memurlara aynı oranda zam yapılarak, mevcut maaş dengesi devam ettirilecek.Öte yandan 2009'da da memur maaş artışının enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark, maaşlara “enflasyon farkı zammı” olarak yansıtılacak.İşte zamlı maaş listesi: