-MEMUR MAAŞ FARKALARI KAPANIYOR ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - Devlette istihdam edilen 1 milyon 769 bin memurun en düşük maaşı ile en yüksek maaşı arasındaki daha önce 6 kata kadar ulaşan fark 3,7'e geriledi. AA muhabirinin Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan derlediği verilere göre, devlet memurları, günümüzde aile ve 2 çocuk yardımı dahil asgari bin 298 lira maaş alıyor. Genel müdürün eline ayda 4 bin 416 lira, müsteşarların eline ise 4 bin 834 lira geçiyor. Maaş skalasında en düşük ve en yüksek devlet memuru arasında 3,7 katlık bir maaş farkı bulunuyor. Daha önce 6 kata ulaşan maaş farkı, son dönemlerde düşük maaşlı memura yüksek, yüksek maaşlı memura düşük zam politikaları sonucu 4 katın altına indi. -DÖRT KADRODAN 1'İ BOŞ- Mevcut kadroların 561 bin 179'unu boş kadrolar oluşturuyor. Böylece her 4 kadronun 3'ünün dolu, 1'inin boş olduğu ortaya çıkıyor. Genelde yüzde 75,9 olan doluluk oranı,emniyet hizmetleri sınıfında yüzde 91,3'e, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında yüzde 92'ye, din hizmetleri sınıfında ise yüzde 93,1'e ulaşıyor. Bu oran, genel idare hizmetlerinde yüzde 58,9, hakim ve savcılarda yüzde 77, öğretim elemanlarında ise yüzde 63,6 düzeyinde kalıyor. -YÜZDE 1'İ BİLE KARİYER MEMURU DEĞİL- Memurların 13 bin 175'ini kariyer memurları meydana getiriyor. Bu şekilde, kariyer memurlarının toplam memurlar içindeki oranı yüzde 1'i bile bulmuyor. Her 100 devlet memurunun 14'ü merkezde, 86'sı ise taşrada görev yapıyor. Aynı şekilde memurların yüzde 66'sını erkek, yüzde 34'ünü de kadın memurlar oluşturuyor. Eşi çalışmayan 700 bin devlet memuru aile yardımı alıyor. Devlet, 2 milyon 400 bin çocuk için de memurlara çocuk yardımı ödüyor. Bu yılın ikinci yarısı itibariyle memurlara 89,17 lira aile yardımı veriliyor. Çocuk yardımı da 1 çocuk için 14,86 lira olarak belirleniyor. -EN FAZLA MEMUR 5. DERECEDE- Bu arada 2009 yılı itibariyle en fazla memur kadrosu 5'inci derecede bulunuyor. Bu derecedeki kadro sayısı 550 bin 316 olarak belirlenirken, bunu 385 bin 158 kadro ile 1'inci derece, 213 bin 866 kadro ile 4'üncü derece, 157 bin 275 kadro ile de 9'uncu derece izliyor.