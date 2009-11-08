Memur kazandı, işçi kaybetti

T24- Devletin resmi verileri, memurların bu yıl enflasyonun üzerinde maaş artışı aldığını, kamu işçilerinin ise enfalsyona yenik düştüğünü ortaya koydu.

2010 programından derlenen bilgilere göre, bu yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısında ise yüzde 4.5 oranın zam alan devlet memurları, tahmini enflasyona göre 2009'u yüzde 8.3'lük reel maaş artışıyla geride bırakacak.

2009, son 9 yıllık dönemde, memur maaşlarında en fazla reel artışın kaydedildiği yıl olacak.



Kamu işçisi ese 2009 yılı dahil son 9 yılın 6'sında enflasyon karşısında kaybetti. İşçi ücretlerinde en fazla aşınma da 2001 yılında yaşandı. 2001 yılında ücretler enflasyon karşısında yüzde 11.5 oranında gerilerken, ücretlerde reel düşüş 2002'de 9.2 seveyesinde gerçekleşti. Programa göre, askgari ücretliler, 2009 yılını da yüzde 2.7'lik reel artışla geride bırakacak.