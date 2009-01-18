Memur emeklisi ne alacak?

Cumhurbaşkanlarının 2009 yılı emekli maaşı yüzde 14 oranında zamlanarak 10 bin 800 TL'ye yükseldi.



Maaşları bütçedeki katsayılara göre belirlenen memur emekli aylıkları da yılın ilk yarısında yüzde 4 oranında artış gördü.



Cumhurbaşkanlığı Bütçesi'ndeki Cumhurbaşkanı maaş ödeneğine göre hesaplanan Cumhurbaşkanlığı emekli maaşı, 1 Ocak'ta bin 330 TL arttı. Geçen yıl 9 bin 470 TL olan Cumhurbaşkanlığı emekli aylığı, 2009 yılı için 10 bin 800 TL olarak tespit edildi.



Bu çerçevede eski Cumhurbaşkanları Kenan Evren, Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer, bu yılın sonuna kadar ayda 10 bin 800 TL emekli maaşı alacaklar.



Cumhurbaşkanlığı emekli maaşına bağlı olarak aylık ödenen eski Başbakanlar da bu yıl 7 bin 102 TL yerine 8 bin 100 TL emekli aylığı alacak. B öylece Bülent Ulusu, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan gibi eski Başbakanlara, 2009 yılı içinde yüzde 14 zamlı olarak 8 bin 100 TL emekli maaşı ödenecek.



Diğer memurlar



Diğer memur emeklileri ise Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı olarak maaş zammı alacak. Buna göre, memur emekli maaşlarına yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 4, ikinci 6 aylık döneminde de yüzde 4,5 oranında artış yapılacak.



Yılın ilk yarısına ilişkin yüzde 4'lük zam sonrasında 25 hizmet yılına göre milletvekili emekli maaşı 4 bin 294,9 TL'den 4 bin 466,5 TL'ye, Genelkurmay Başkanı emekli maaşı 5 bin 97,3 TL'den 5 bin 301,1 TL'ye, Anayasa Mahkemesi Başkanı ile diğer yüksek yargı başkanlarının emekli maaşı da 3 bin 567,3 TL'den 3bin 709,8 TL'ye çıkacak.



Yeni katsayılarla rektörler 2 bin 951,7 TL, valiler 2 bin 976,7 TL, TBMM'deki bir Daire Başkanı 2.976,7 TL, diğer daire başkanları bin 594,8 TL, genel müdürler 2 bin 951,7 TL emekli maaşı alacak. 7'nin 9'undan emekli olan normal bir memurun eline ise Ocak-Haziran döneminde 803,9 TL geçecek.

