Memur emeklisi için kritik tarih: 27 Ocak

450 bin memur emeklisinin ek ikramiye alabilmesi için son başvuru tarihi 27 Ocak’ta bitiyor. Bu tarihten sonra başvuranların ek ikramiyeleri yanacak.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın "27 Ocak son gün, kaçırmayın" başlığıyla (17 Ocak 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

2017’nin başında çıkartılan yasa ile 30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklilerine her bir hizmet yılı için ek ikramiye ödenmesine karar verildi ve 2015 yılı öncesinde emekli olanlara ikramiye hakkı tanındı.

2015 yılından önce emekli olup da 30 yıldan fazla hizmet süresi olan, ancak ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan emekli memurlar, 2017’nin Mart ayından

itibaren çalıştıkları her bir yıl için ek ikramiye almaya başladı.

Peki, kimler, nasıl bu imkandan yararlandı? Ocak 2017 tarihinden önce ek ikramiye için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuru yapanlar yeniden başvuru yapmadan ödemelerini 2017’nin Mart ayından itibaren aldı. Geçmişte dava açanlara ise 27 Nisan 2017 tarihine kadar ikramiyeleri ödenirken, yine geçmişte dava açan ve davaları sonuçlanmayanlara ise kanuni faizi ile birlikte ikramiyeleri yatırıldı.

Başvuru yapanlara ikramiyelerinin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenirken, ikramiye tutarı 7 bin 500 lirayı geçenler ise kalan kısmını 2018’in Mart ayında alacak. Bu haktan sadece emekliler değil dul ve yetimleri ya da kanunu varisleri de yararlandı, yararlanmaya da devam ediyor.