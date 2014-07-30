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Ekonomi

Memur emeklilerine ikinci zam müjdesi

Bu sene tek zam alan memur emeklilerinin maaşları 2015 yılında hem ocak hem de temmuz aylarında arttırılacak

30 Temmuz 2014 21:44

Emekliler için yılda iki kez zam geleneği bu yıl memur emeklileri için bozuldu. Ancak 2015 yılında hem SGK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için iki kez zam yapılacak. 

Takvimin haberine göre memur emeklileri memurlarla birlikte en son Ocak 2014’te toplu sözleşme görüşmelerinde alınan karar gereği, 175 lira zam aldı. Bu, memur emeklilerinin maaşına yaklaşık 146 liralık artış olarak yansıdı. Ayrıca yine Ocak 2014’te yüzde 0.27 oranında enflasyon farkı verildi ancak memurlar ve memur emeklileri Temmuz 2014’te zam almadı. Maaş artışları enflasyon endeksli olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise bu yıl Ocak ayında yüzde 3.27, bu ay yüzde 5.70 zam verildi. 2015 yılında hem memur emeklilerine, hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2 zam var.

 

İşte 2015'in zamları

 

Toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklilerinin maaşlarında 2015'in Ocak ayında yüzde 3'lük artış yapılacak. 2015 yılının Temmuz ayında da maaşları yüzde 3 zamlanacak olan memur ve memur emeklileri, ayrıca enflasyon farkı da alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2015'te de zam oranlarını enflasyon belirleyecek. 2015'in Ocak ve Temmuz aylarında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2015'in zam oranlarını şimdiden merakla bekliyor.

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