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Ekonomi

Memur emekli aylığı 33 lira zamlandı

Memur emeklilerinin yüzde 3,59'luk zam sonrası yeni maaşları da belli oldu. En düşük memur emekli aylığı, ek ödeme ile birlikte 898 liraya yükseldi

19 Temmuz 2010 03:00

T24- Memur emeklilerinin yüzde 3,59'luk zam sonrası yeni maaşları da belli oldu. En düşük memur emekli aylığı, ek ödeme ile birlikte 33 lira artarak 864,9 liradan 898 liraya yükseldi.

Memurlar gibi memur emeklileri de yılın ilk 6 ayı için yüzde 1,06'lık enflasyon farkı ve yüzde 2,5'luk ikinci yarı zammını aldı. Böylece memur emekli maaşları, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yüzde 3,59 oranında arttı.

Bu çerçevede, vergi iadesinin yerini alan yüzde 4'lük ek ödeme ile birlikte Haziran'da 864,9 lira olan en düşük memur emekli aylığı, bu ay 898 liraya yükseldi. Bunun 863,7 lirasını normal aylık, 34,5 lirasını da ek ödeme oluşturdu.

Yüzde 4'lük ek ödeme ile milletvekillerinin emekli maaşı da 25 hizmet yılına göre 4 bin 787 liradan 4 bin 967 liraya çıktı. Bunun 194 lirasının milletvekillerine ek ödeme olarak ödeneceği belirtildi.

Genelkurmay Başkanının emekli maaşı ek ödemeyle birlikte 5 bin 680 liradan 5 bin 884 liraya, Anayasa Mahkemesi Başkanının ise 3 bin 976 lira olan emekli maaşı 4 bin 119 liraya yükseldi.

Yeni katsayılarla Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve YÖK Başkanının maaşı da 4 bin 119 lira oldu. Genel Müdürlerin yeni maaşı 3 bin 278 lira, profesörlerin de 3 bin 92 lira olarak belirlendi.

Vali ve TBMM'deki bir Daire Başkanının maaşı 3 bin 305 liraya, diğer daire başkanlarının maaşı da bin 771 liraya çıktı.



CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANLAR



Bu arada 7'inci Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yıl sonuna kadar 11 bin 400'er lira emekli maaşı almaya devam edecek.

Cumharbaşkanı ve Başbakanların emekli maaşları, Cumhurbaşkanının bütçe ödeneğine göre belirleniyor ve yıl içinde değişmiyor.

Yıldırım Akbulut, Necmettin Erbakan, Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz gibi eski Başbakanların emekli maaşları da 8 bin 550 lira düzeyinde bulunuyor.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal da, eşinden dolayı 6 bin 840 lira emekli maaşı alıyor. Rahşan Ecevit'e yine Bülent Ecevit'ten dolayı 6 bin 412 lira emekli maaşı ödeniyor.

HANGİ EMEKLİ NE KADAR ALACAK?

            EMEKLİLER                                 ESKİ(TL)        YENİ(TL)
         ---------------------------------    ------------    -------------
         Cumhurbaşkanları                             11.400          11.400
         Başbakanlar                                       8.550           8.550
         Cumhurbaşkanlarının dul eşleri            6.840           6.840
         Başbakanların dul eşleri                      6.412           6.412
         Milletvekilleri                                      4.786           4.967
         1. sınıf hakim                                      3.302           3.421
         Albay                                                 2.309           2.392
         Anayasa Mahkemesi Başkanı              3.976           4.119
         Anayasa Mahkemesi Üyesi                 3.421           3.543
         Ankara-İstanbul-İzmir Emniyet Müdürü    2.142           2.219
         Başbakanlık Müsteşarı                        3.976           4.119
         Başbakanlık Müşaviri                          2.510           2.600
         Başkonsolos                                       2.250           2.330
         Büyükelçi                                            3.191           3.305
         Bölge Müdürü                                     1.710           1.771
         Başmüfettiş (Bakanlık)                         1.992           2.063
         Danıştay-Sayıştay Başk                       3.976           4.119
         Devlet Personel Başkanı                      3.191           3.305
         Doçent                                                2.131           2.207
         Genel Müdür                                       3.164           3.278
         Genel Müdür Yardımcısı                      2.111           2.186
         Emniyet Genel Müdürü                        3.191           3.305
         Genelkurmay Başkanı                          5.680           5.884
         Kaymakam                                         2.250           2.330
         Kıdemli Albay                                     2.533           2.623
         Korgeneral-Koramiral                         3.600           3.729
         Kurul Başkanı                                     3.164           3.277
         Merkez Bankası Başkanı                     3.600           3.729
         Müsteşar                                             3.600           3.729
         Müsteşar Yardımcısı                           3.164           3.278
         Profesör (4 yıl)                                   2.985           3.092
         Rektör                                               3.164           3.277
         TBMM Daire Başkanı                       3.191           3.305
         Daire Başkanı                                    1.710           1.771
         Vali                                                    3.191           3.305
         Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı          3.976           4.119
         YÖK Başkanı                                    3.976           4.119
         Ankara-İstanbul-İzmir Defterdarları   1.571           1.627
         Büyük iller dışındaki il Defterdarları    1.333           1.381

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