Memur adaylarını 'sahte devlet' kurarak dolandırdılar!

Ankara’da, devlet memuru olarak işe yerleştirme vaadiyle kandırdıkları adaylarla 30 bin liraya pazarlık yapan ve 5 bin lira peşinat alan dolandırıcıların yöntemi polisi bile şaşkına çevirdi. Dolandıracakları kişilerin durumdan şüphelenmemesi için bakanlık logolu, mühürlü ve ıslak imzalı belgeler düzenleyen zanlıların, Devlet Personel Başkanlığı adını kullanarak açtıkları www.dpb.gen.tr isimli site ile dolandırıcılıklarına ‘resmi’ bir boyut kazandırmaya çalıştıkları ortaya çıkarıldı. Milliyet gazetesinden Ünal Çam’ın haberine göre, şebekenin ağına düşen mağdurlar, ‘resmi’ olduğunu sandıkları internet sitesinde isimlerini işe alınacaklar listesinde görünce dolandırıldıklarından şüphe etmediği ve dolandırıcılara peşinatı ödedikleri anlaşıldı.

Mağdur şikâyet etti

Dolandırıcılık olayı zanlıların kendisinden sürekli para istemesinden şüphelenen bir mağdurun durumu polise bildirmesi dolandırıcıların maskesinin düşmesine neden oldu.

Devlet memuru olmak isteyen kişileri kendilerine hedef seçen dolandırıcıların kullandığı yöntem polisi bile hayrete düşürdü. İletişime geçtikleri kişilere 30 bin lira karşılığında devlet memuru olarak iş bulma vaadinde bulunan dolandırıcılar ilk iş olarak bu kişilerin güvenlerini kazanmaya çalıştı.

Site bile kurdular

Bunun için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca hazırlandığı iddia edilen renkli bakanlık logolu, mühürlü ve görevli bürokratların isimleri ile ıslak imzalarının taklit edildiği evrakları kullanan dolandırıcıların, istedikleri 30 bin liranın 5 binini peşinat olarak aldıkları öğrenildi. Dolandırıcılıklarına resmi bir boyut kazandırmaya çalışan zanlıların, Devlet Personel Başkanlığı adını kullanarak www.dpb.gen.tr isimli sahte bir internet sitesi açtığı tespit edildi.

Mağdurlar ‘resmi’ zannetti

Şebekenin ağına düşen mağdurlar, “resmi” olduğunu sandıkları internet sitesinde isimlerinin işe alınacaklar listesinde görünce dolandırıldıklarından şüphe etmediği ve dolandırıcılara peşinatı ödedikleri anlaşıldı.

İki kız kardeşini memur olarak işe yerleştirilmesi için dolandırıcılarla anlaşan H.Y., 15 bin lira verdiği dolandırıcıların yeniden para istemesi üzerine durumdan şüphendi. H.Y.’nin olayı polise bildirmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) harekete geçti. H.A. isimli zanlı H.Y.’den daha önceden seri numaraları alınmış 5 bin lirayı aldığı sırada suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Liste ele geçirildi

H.A.’nın üzerinden işe yerleştirilme bahanesi ile kandırılan 30 kişinin isminin bulunduğu liste ele geçirildi. Yapılan sorgu ve incelemelerde H.A.’nın, suçu K.K.Ö. ve E.A. isimli zanlılarla işlediği tespit edildi. 30 kişilik listede ismi bulunan ve Ankara’da oturduğu tespit edilen 13 kişinin ifadesini alan polis, olayla ilgili bilgi sahibi olan dört kişinin de tanık olarak ifadesine başvurdu. 30 kişilik listede ismi bulunan 16 kişiye ise ulaşılamadığı öğrenildi. H.A. ile K.K.Ö., gözaltına alınırken E.A. isimli kadın zanlının adresinde yapılan aramada bulunamadığı yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.