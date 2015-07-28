Memur adayları isyan etti: #KPSSartıkAÇIKLANSIN

2015 KPSS ve ÖABT sonuçlarını merakla bekleyen memur ve öğretmen adayları, ÖSYM'den konuyla ilgili bir açıklama gelmemesinin ardından sosyal medyada eyleme başladı. #KPSSartıkAÇIKLANSIN hashtag'inin altında buluşan memur ve öğretmenler, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir'den bir açıklama bekliyor.

Memur ve öğretmen adaylarının talebi, KPSS'de önce 10, ardından da 4 sorunun hatalı olduğu yönündeki iddialar hakkında da açıklama yapmayan ÖSYM'nin, branş bazlı sıralı listeleri de sınav sonuçlarıyla birlikte açıklaması.

ÖSYM'nin KPSS sonuçlarını açıklanmamasını protesto eden memur ve öğretmen adaylarının Twitter paylaşımları şu şekilde:

#KPSSartıkacıklansın Tweetleri